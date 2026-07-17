Paris Saint-Germain szuka nowego golkipera. Oto mocny kandydat

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Anatolij Trubin łączony z PSG

Paris Saint-Germain może sprowadzić nowego bramkarza z najwyższej półki podczas trwającego letniego okienka transferowego. Co prawda kilka dni temu paryżanie pozyskali Alessandro Longoniego, jednak 18-letni Włoch jest postrzegany przede wszystkim jako inwestycja na przyszłość. Trener Luis Enrique chciałby natomiast ściągnąć golkipera, który od razu stanie się podstawowym wyborem między słupkami. Hiszpański szkoleniowiec nie jest bowiem w pełni usatysfakcjonowany postawą Matveya Safonova oraz Lucasa Chevaliera.

Jak poinformował francuski portal „Sport.fr”, mistrzowie Ligue 1 zainteresowali się Anatolijem Trubinem. Etatowy reprezentant Ukrainy od kilku sezonów prezentuje bardzo wysoki poziom w barwach Benfiki Lizbona i należy do czołowych bramkarzy ligi portugalskiej. Nic więc dziwnego, że PSG zwróciło uwagę na mierzącego 199 centymetrów golkipera. Warto dodać, iż sytuację 24-letniego zawodnika monitorują również Real Madryt, Tottenham Hotspur oraz Aston Villa, co może dodatkowo podgrzać rywalizację o jego podpis.

Ukraiński gwiazdor z powodzeniem występuje w wyżej wspomnianej Benfice od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio da Luz z Szachtara Donieck za 10 milionów euro. Wychowanek ukraińskiego klubu w minionym sezonie rozegrał 50 spotkań, stracił 43 bramki i aż 21 razy zachował czyste konto w koszulce ekipy Orłów. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, natomiast serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 25 milionów euro.

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