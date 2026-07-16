Brahim Diaz znalazł się na celowniku kolejnego europejskiego giganta. Galatasaray rozpoczęło działania, które mogą doprowadzić do jednego z najgłośniejszych transferów lata.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Brahim Diaz może zmienić otoczenie. Real Madryt musi reagować

Brahim Diaz może być jednym z bohaterów najbliższych tygodni na rynku transferowym. Jak informuje turecki portal Fanatik, Galatasaray postanowiło przejść od obserwacji do konkretnych działań i rozpoczęło starania o sprowadzenie ofensywnego zawodnika Realu Madryt. Mistrzowie Turcji mają ambitne plany przed nowym sezonem i chcą wzmocnić skład piłkarzem o wysokiej jakości technicznej oraz dużym doświadczeniu na europejskich boiskach.

Według informacji źródła pierwszym krokiem było nawiązanie kontaktu z przedstawicielami reprezentanta Maroka. Władze klubu chcą poznać stanowisko zawodnika oraz warunki ewentualnej współpracy, zanim przejdą do rozmów z klubem z La Liga. Fanartik podaje, że kolejne kontakty pomiędzy klubami mogą nastąpić jeszcze w najbliższych dniach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szkoleniowiec Galatasaray, Okan Buruk, ma być zwolennikiem tego transferu. Trener poszukuje piłkarza, który potrafi występować zarówno jako klasyczna „dziesiątka”, jak i na skrzydłach. Brahim Diaz idealnie wpisuje się w taki profil dzięki swojej wszechstronności oraz umiejętności kreowania sytuacji podbramkowych.

26-latek od lat uchodzi za jednego z najbardziej technicznych zawodników w kadrze Realu. Jego atutami są drybling, błyskawiczne podejmowanie decyzji i swoboda gry w ciasnych sektorach boiska. To właśnie te cechy sprawiają, że pozostaje cenionym zawodnikiem Los Blancos.