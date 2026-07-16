Brahim Diaz może zmienić otoczenie. Real Madryt musi reagować
Brahim Diaz może być jednym z bohaterów najbliższych tygodni na rynku transferowym. Jak informuje turecki portal Fanatik, Galatasaray postanowiło przejść od obserwacji do konkretnych działań i rozpoczęło starania o sprowadzenie ofensywnego zawodnika Realu Madryt. Mistrzowie Turcji mają ambitne plany przed nowym sezonem i chcą wzmocnić skład piłkarzem o wysokiej jakości technicznej oraz dużym doświadczeniu na europejskich boiskach.
Według informacji źródła pierwszym krokiem było nawiązanie kontaktu z przedstawicielami reprezentanta Maroka. Władze klubu chcą poznać stanowisko zawodnika oraz warunki ewentualnej współpracy, zanim przejdą do rozmów z klubem z La Liga. Fanartik podaje, że kolejne kontakty pomiędzy klubami mogą nastąpić jeszcze w najbliższych dniach.
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Szkoleniowiec Galatasaray, Okan Buruk, ma być zwolennikiem tego transferu. Trener poszukuje piłkarza, który potrafi występować zarówno jako klasyczna „dziesiątka”, jak i na skrzydłach. Brahim Diaz idealnie wpisuje się w taki profil dzięki swojej wszechstronności oraz umiejętności kreowania sytuacji podbramkowych.
26-latek od lat uchodzi za jednego z najbardziej technicznych zawodników w kadrze Realu. Jego atutami są drybling, błyskawiczne podejmowanie decyzji i swoboda gry w ciasnych sektorach boiska. To właśnie te cechy sprawiają, że pozostaje cenionym zawodnikiem Los Blancos.