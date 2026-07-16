Real Madryt może stracić swoją gwiazdę. Turecki gigant ruszył do działania

21:40, 16. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fanatik

Brahim Diaz znalazł się na celowniku kolejnego europejskiego giganta. Galatasaray rozpoczęło działania, które mogą doprowadzić do jednego z najgłośniejszych transferów lata.

Florentino Perez
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Brahim Diaz może zmienić otoczenie. Real Madryt musi reagować

Brahim Diaz może być jednym z bohaterów najbliższych tygodni na rynku transferowym. Jak informuje turecki portal Fanatik, Galatasaray postanowiło przejść od obserwacji do konkretnych działań i rozpoczęło starania o sprowadzenie ofensywnego zawodnika Realu Madryt. Mistrzowie Turcji mają ambitne plany przed nowym sezonem i chcą wzmocnić skład piłkarzem o wysokiej jakości technicznej oraz dużym doświadczeniu na europejskich boiskach.

Według informacji źródła pierwszym krokiem było nawiązanie kontaktu z przedstawicielami reprezentanta Maroka. Władze klubu chcą poznać stanowisko zawodnika oraz warunki ewentualnej współpracy, zanim przejdą do rozmów z klubem z La Liga. Fanartik podaje, że kolejne kontakty pomiędzy klubami mogą nastąpić jeszcze w najbliższych dniach.

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Szkoleniowiec Galatasaray, Okan Buruk, ma być zwolennikiem tego transferu. Trener poszukuje piłkarza, który potrafi występować zarówno jako klasyczna „dziesiątka”, jak i na skrzydłach. Brahim Diaz idealnie wpisuje się w taki profil dzięki swojej wszechstronności oraz umiejętności kreowania sytuacji podbramkowych.

26-latek od lat uchodzi za jednego z najbardziej technicznych zawodników w kadrze Realu. Jego atutami są drybling, błyskawiczne podejmowanie decyzji i swoboda gry w ciasnych sektorach boiska. To właśnie te cechy sprawiają, że pozostaje cenionym zawodnikiem Los Blancos.

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