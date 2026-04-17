Messi został bez trenera. Legenda Barcelony ma przejąć Inter Miami

15:53, 17. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek

Xavi Hernandez od momentu zwolnienia z FC Barcelony pozostaje bez pracy. Z informacji TNT Sports wynika, że znalazł się w ścisłym gronie kandydatów na nowego trenera Interu Miami.

The Canadian Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Xavi Hernandez kandydatem na trenera Interu Miami

Inter Miami został bez trenera. Kilka dni temu amerykański klub poinformował, że Javier Mascherano przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca. Argentyńczyk miał podać się do dymisji ze względu na powody osobiste. Tymczasowo drużynę przejął Guillermo Hoyos. W międzyczasie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, który poprowadzi Leo Messiego i spółkę przez resztę sezonu.

Na ten moment faworytów do pracy na Florydzie jest dwóch. TNT Sports informuje, że w gronie kandydatów znajduje się Marcelo Gallardo oraz Xavi Hernandez. Największe szanse na podpisanie kontraktu ma ten drugi, czyli legenda FC Barcelony oraz kolega Leo Messiego.

Xavi i Messi przez ponad dekadę dzielili razem szatnię katalońskiego klubu. Niewiele brakowało, a Hiszpan mógł być trenerem Argentyńczyka w Blaugranie. Minęli się o kilka miesięcy, ponieważ piłkarz opuścił klub w czerwcu 2021 roku, a Xavi wrócił na Camp Nou w listopadzie tego samego roku. Pod jego wodzą Duma Katalonii wygrała mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii.

Od momentu rozstania z Barceloną po sezonie 2023/2024 Xavi nigdzie nie pracował. Na brak ofert nie mógł narzekać, ponieważ co jakiś czas łączono go z innymi klubami. Interesował się nim m.in. Manchester United oraz Juventus.

Obecnie drużyna Interu Miami po 7. kolejkach zajmuje 3. miejsce w Konferencji Wschodniej z dorobkiem 12 punktów.

