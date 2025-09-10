Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka z ciężką kontuzją, będzie walczył o szybki powrót na boisko

Marcin Bułka to bez cienia wątpliwości jeden z czołowych bramkarzy reprezentacji Polski. 25-latek ma za sobą bardzo dobry miniony sezon i ogólnie cały czas we Francji. Z tego też powodu zapracował sobie tego lata na transfer do ligi arabskiej. Beniaminek, zespół Neom SC, zapłacił za niego 15 milionów euro i miał wielkie oczekiwania

Jakiś czas temu jednak media obiegła informacja o tym, że bramkarz reprezentacji Polski doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego kolana podczas jednego z treningów. To oznacza, że przez najbliższe kilka miesięcy będzie się rehabilitował i do treningów wróci za bardzo długi czas. Z pewnością w tym sezonie nie będzie mógł już zagrać, co jest wielką stratą. W mediach społecznościowych Polak podzielił się emocjonalnym wpisem.

– Dziękuję za dużo wiadomości i wsparcie. Życie pisze swoje scenariusze, a jednym z nich są przeszkody, które napotykamy na drodze do sukcesu. Jestem zmotywowany i pełen wiary, by wrócić silniejszy na boisko. Do zobaczenia wkrótce – napisał Marcin Bułka na Instagramie.

