Marcin Bułka w tym sezonie już nie pojawi się na boisku. Golkiper Neom SC doznał poważnej kontuzji kolana. Informacje podaje L'Équipe.

Giuseppe Maffia/ Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka kończy sezon

Ten transfer wywołał lawinę komentarzy. Marcin Bułka, łączony z przeprowadzką do Premier League i grą dla Sunderlandu, a wcześniej także z wielkimi markami Starego kontynentu, zdecydował się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. 25-latek za 15 milionów euro został wykupiony z OGC Nice przez Neom SC.

Pięciokrotny reprezentant Polski zdołał rozegrać tylko jedno spotkanie w nowych barwach. Jego drużyna przegrała 0:1 z Al-Ahli. Niestety, Bułka niemal na pewno nie zdoła powiększyć swojego dorobku w tym sezonie. L’Équipe donosi o fatalnej diagnozie – bramkarz doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego kolana podczas treningu. To oznacza, że będzie niezdolny do gry przez co najmniej kilka miesięcy.

Wszystko wskazuje na to, że Bułka wróci na boisko dopiero w nowych rozgrywkach. Ten sezon może spisać na straty – czeka go operacja i długa, żmudna rehabilitacja.