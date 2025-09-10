Była gwiazda Widzewa mogła wrócić do Ekstraklasy. Chciało ją Zagłębie

15:56, 10. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Zagłębie Lubin tego lata mogło dokonać bardzo ciekawego powrotu. Klub chciał sprowadzić Jordiego Sancheza, byłego napastnika i gwiazdora Widzewa Łódź, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

Piłkarze Zagłębia Lubin
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin chciało byłego napastnika Widzewa Łódź

Zagłębie Lubin na początku tego sezonu nie może być do końca zadowolone ze swojej formy. Piłkarze Miedziowych na swoim koncie zgromadzili raptem sześć punktów w sześciu dotychczasowych kolejkach. Oznacza to, że mają średnią punktową na poziomie jednego oczka na mecz, co jest dalekie od oczekiwań kibiców, którzy przed startem kampanii mieli nadzieję na dobre wyniki swojej drużyny.

Z tego też powodu w ostatnich godzinach okienka transferowego klub przeprowadził dwa transfery czasowe z Rakowa Częstochowa. Do Lubina trafił Leonardo Rocha oraz Jesus Diaz. Okazuje się jednak, że do Zagłębia mógł przyjść inny napastnik, który dobrze zna boiska w PKO Ekstraklasie. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, Miedziowi interesowali się powrotem Jordiego Sancheza do Polski.

Tylko u nas

Bartłomiej Pawłowski/Bartosz Kapustka/Mikael Ishak
Najdroższe kluby w Ekstraklasie: 2025/2026. Kto na czele listy? [RANKING]
Zawodnicy reprezentacji Polski
Reprezentacja Polski zaangażowana i odpowiedzialna. Nadzieje przywrócone [OCENY]
Matty Cash
Stuart Cash: Cieszynka mojego syna? Wytłumaczenie jest bardzo proste! [NASZ WYWIAD]

Były napastnik Widzewa Łódź w czasie swojego pobytu w naszej lidze był czołową postacią ekipy z Serca Łodzi. W sumie na poziomie Ekstraklasy strzelił 14 goli oraz zanotował siedem asyst w 60 rozegranych meczach. Następnie 30-latek wyjechał do Japonii, gdzie jego kariera jednak nie potoczyła się tak, jak powinna. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnego gracza Hokkaido Consadole Sapporo na 350 tysięcy euro.

Zobacz także: Flick ma problem z Lewandowskim. W Hiszpanii mówią o tym głośno