Emocjonujące przemówienie. Lewandowski podziękował Camp Nou [WIDEO]

23:29, 17. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou. Po zakończeniu spotkania Barcelona - Betis napastnik wygłosił emocjonujące przemówienie.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski: jestem dumny z tego, czego dokonaliśmy

Bez gola, ale za to zo ze zwycięstwem – tak Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Barcelona rozbiła Real Betis, a reprezentant Polski spędził na boisku 85. minut. Po ostatnim gwizdku doświadczony napastnik wygłosił pełne emocji przemówienie, w którym zwrócił się do kibiców i całej społeczności Blaugrany:

– Dobry wieczór Cules. Dziękuje, że jesteście ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony to wiedziałem, że ten klub znowu będzie wielki. Wasze uczucie wobec mnie było niesamowite. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę jak śpiewaliście moje nazwisko. Chcę powiedzieć „dziękuję” moim kolegom z zespołu, moim trenerom i wszystkim, którzy pracują w klubie. To był wielki zaszczyt grać w tych barwach. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co tutaj razem zrobiliśmy. Żegnam się z Wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Dziękuje wszystkim kibicom. Raz kibic Barcy, na zawsze kibic Barcy. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia!

Lewandowski w tym sezonie rozegrał 45 spotkań, strzelił 18 goli i zanotował cztery asysty. Podczas czteroletniej przygody w szeregach Dumy Katalonii Polak wystąpił w 192 meczach, zdobył 119 bramek i zapisał na swoim koncie 24 ostatnie podania.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości