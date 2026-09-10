Vuković bez pracy! Widzew Łódź zwolnił trenera

Aleksandar Vuković nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Klub oficjalnie poinformował o odsunięciu Serba od obowiązków szkoleniowca zespołu. Za wyniki łódzkiej drużyny odpowiadał od marca tego roku.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź zwolnił Aleksandara Vukovicia

Widzew Łódź w poprzednim sezonie do samego końca walczył o utrzymanie. Finalnie im się udało, ale w trakcie rozgrywek mieli aż czterech różnych trenerów. Pozostanie w elicie wywalczyli pod wodzą Aleksandara Vukovicia, który został w klubie również na kampanię 2026/2027. Początek w Ekstraklasie nie poszedł po ich myśli. Odnieśli tylko jedno zwycięstwo w siedmiu meczach i zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli.

Na dodatek odpadli na wczesnym etapie z Pucharu Polski, przegrywając z Koroną Kielce w 1/32 finału. Widzew zapewniał, że nikt w klubie nie myśli o zmianie szkoleniowca, ale w czwartek (10 września) sytuacja uległa zmianie. Pojawił się komunikat o zakończeniu współpracy z Vukoviciem.

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– Decyzją władz Klubu, trener Aleksandar Vuković został odsunięty od pełnienia roli pierwszego trenera Widzewa Łódź. […] O kolejnych zmianach w sztabie szkoleniowym i nazwisku nowego pierwszego trenera poinformujemy w oddzielnym komunikacie – czytamy w komunikacie.

Vuković pracował w klubie od marca tego roku. Łącznie prowadził drużynę w 19 meczach. Jego bilans to 6 zwycięstw, 7 remisów i 6 porażek. Wcześniej prowadził w Ekstraklasie inne kluby jak Piast Gliwice oraz Legię Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski.

Media sugerują, że nowym trenerem Widzewa Łódź zostanie Mateusz Stolarski, o czym donosi Mateusz Janiak i Szymon Janczyk z serwisu Weszło.