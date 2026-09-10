Widzew Łódź wybrał nowego trenera. On zastąpi Vukovicia

Widzew Łódź zdecydował się na zmianę trenera. Chwilę po komunikacie o zwolnieniu Aleksandara Vukovicia media podały nazwisko jego następcy. Jak poinformował Mateusz Janiak oraz Szymon Janczyk z serwisu Weszło, nowym szkoleniowcem łódzkiego klubu zostanie Mateusz Stolarski.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Mateusz Stolarski zostanie nowym trenerem Widzewa Łódź

Widzew Łódź po siedmiu meczach w PKO BP Ekstraklasie ma na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo, przez co zajmuje odległe 13. miejsce w tabeli. Kiepska postawa w rozgrywkach ligowych, a także odpadnięcie z Pucharu Polski przesądziły o losie trenera. Pracę stracił Aleksandar Vuković.

Praktycznie od razu po oficjalnym komunikacie łódzkiego klubu media poinformowały, kto będzie następcą serbskiego szkoleniowca. Mateusz Janiak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że odpowiedzialność za wyniki przejmie Mateusz Stolarski, były trener Motoru Lublin.

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O Stolarskim w kontekście Widzewa Łódź napisał również Szymon Janczyk z serwisu Weszło. Co więcej, obie strony osiągnęły już porozumienie ws. kontraktu. Właśnie dlatego zdecydowano się przeprowadzić zmianę na ławce trenerskiej na kilka dni przed starciem z Legią Warszawa.

Stolarski jest bezrobotny od czerwca, gdy został sensacyjnie zwolniony z Motoru Lublin. Przez moment jego kandydatura była również rozważana przez inny polski klub – Wisłę Kraków. Oprócz 33-letniego szkoleniowca RTS rozważał także Macieja Skorżę. W przypadku byłego opiekuna Urawy Red Diamonds nie był on zainteresowany podjęciem pracy w Widzewie Łódź.

Jeśli chodzi o Stolarskiego, w poprzednim zespole, czyli Motorze Lublin pracował w latach 2024-2026. Jego bilans to 82 mecze, 30 zwycięstw, 24 remisy i 28 porażek. Wcześniej był m.in. asystentem Goncalo Feio, a także Daniela Myśliwca, Krzysztofa Lechoty i Janusza Niedźwiedzia w Stali Rzeszów.