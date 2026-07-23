Lewandowski ocenił debiut w Chicago Fire

07:53, 23. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl / Robert Lewandowski [Instagram]

Robert Lewandowski po debiucie w Chicago Fire ocenił pierwszy mecz w MLS. Cytowany przez Meczyki, przyznał, że z czasem jego gra będzie wyglądała lepiej. Za nim kilka ciężkich treningów i brakowało mu odpowiedniej świeżości.

Robert Lewandowski
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zachowuje spokój. „To był pierwszy mecz, wszystko po kolei”

Robert Lewandowski ma za sobą pierwsze spotkanie w barwach Chicago Fire. Debiutu nie będzie jednak wspominał najlepiej, ponieważ jego drużyna przegrała z Interem Miami (2:3). 37-latek nie pokazał niczego szczególnego, ponieważ rywale skutecznie odcinali go od podań. Oddał tylko jeden strzał, który został zablokowany przez obrońców. Po meczu ocenił debiut w rozmowie z dziennikarzami.

To był pierwszy mecz. Spokojnie, wszystko po kolei. W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Będzie potrzeba trochę czasu, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da nam większe zrozumienie – powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez Meczyki.

Lewandowski zwrócił uwagę, że za nim kilka ciężkich treningów, więc odpowiednia świeżość dopiero nadejdzie. Jak sam powiedział, mecz z Interem był pewnego rodzaju „przepaleniem” ostatnich treningów. W mediach społecznościowych zwrócił się do kibiców, podkreślając, że zespół będzie ciężko pracował, aby w przyszłości osiągać lepsze wyniki.

Fizycznie to było dla mnie takie „przepalenie” tego, co się w ostatnim czasie trenowało. To jeszcze nie czas na to, żeby przyszła świeżość. Myślę, że ona w ciągu tygodnia będzie już większa. Potrzebowałem okresu przygotowawczego, trochę cięższych treningów, więc świeżość z każdym meczem będzie wyglądała lepiej – dodał piłkarz Chciago Fire.

Wynik nie był taki, na jaki liczyliśmy, ale będziemy dalej ciężko pracować i skupimy się na tym, co przed nami – napisał Lewandowski w mediach społecznościowych.

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