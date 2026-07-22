Raków Częstochowa chciał pozyskać Rio Hillena. Medaliki jednak mieli ogromne problemy z rozmowami z NAC Bredą. Ostatecznie polski zespół postanowił zrezygnować z tego transferu - informuje "De Telegraaf".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Rio Hillen nie trafi do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa wciąż buduje skład na nowy sezon PKO Ekstraklasy, który zbliża się wielkimi krokami. Jednym z ich celów było pozyskanie Rio Hillena. Medaliki jednak miały problem z NAC Bredą, która nie chciała siadać do negocjacji transferowych. Z informacji przekazanych przez „De Telegraaf” dowiadujemy się, że holenderski obrońca finalnie nie trafi na boiska PKO Ekstraklasy.

Wspomniane źródło zdradza, że Raków Częstochowa całkowicie zrezygnował z Rio Hillena. Przedstawiciele polskiego klubu mają być zniesmaczeni całą sytuacją z NAC Bredą. Wydawało się, że Medaliki zrobią jeszcze jedno podejście pod ten transfer. Ekstraklasowicze finalnie jednak nie chcą tracić czasu na dalsze negocjacje z holenderskim zespołem.

Wychodzi na to, że Raków Częstochowa będzie musiał poszukać innej opcji na rynku. Medaliki natomiast przestali być pewni przyszłości Stratosa Svarnasa. Grek zasugerował, że wciąż może zmienić barwy klubowe. Polski klub musi zatem ostro zabrać się do pracy, aby pozyskać nowego środkowego defensora.

Rio Hillen dotychczas rozegrał 26 spotkań w koszulce NAC Bredy. Holenderski obrońca nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zaliczyć jedną asystę.