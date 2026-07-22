Casemiro zaprezentowany w nowym klubie. Brazylijczyk dołączył do gwiazd

Casemiro opuścił Manchester United po zakończeniu sezonu 2025/2026. Brazylijski pomocnik oficjalnie trafił do Interu Miami i zagra u boku Lionela Messiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Inter Miami pozyskał Casemiro

Inter Miami dokonało kolejnego głośnego wzmocnienia. Klub z Major League Soccer oficjalnie poinformował w środę o podpisaniu kontraktu z Casemiro. Brazylijski pomocnik, który w swojej karierze pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, został nowym zawodnikiem aktualnych mistrzów MLS.

34-letni zawodnik podpisał umowę obowiązującą do końca przyszłego sezonu, a w kontrakcie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy do czerwca 2029 roku. Klub z Florydy liczy, że doświadczenie Brazylijczyka pomoże zespołowi w walce o kolejne trofea.

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Casemiro ma za sobą niezwykle bogatą karierę. Największe sukcesy odnosił przede wszystkim w Realu Madryt, z którym pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Później przez cztery sezony reprezentował barwy Manchesteru United, gdzie również pełnił ważną rolę w środku pola.

Ostatni okres w Anglii był dla Brazylijczyka pełen wzlotów i upadków. Casemiro w ostatnim czasie występował również w reprezentacji Brazylii. Podczas tegorocznych mistrzostw świata rozegrał wszystkie pięć spotkań swojej drużyny i zdobył jedną bramkę.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Brazylijczyk zadebiutuje w barwach Interu Miami. Klub poinformował, że zawodnik nadal oczekuje na uzyskanie niezbędnej wizy. Transfer Casemiro jest kolejnym przykładem ambicji klubu. W ostatnich latach przyciąga największe gwiazdy futbolu. Wcześniej klub sprowadził między innymi Lionela Messiego, Luisa Suareza czy też Sergio Busquetsa.