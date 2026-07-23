Legia Warszawa chce tego piłkarza. Trwają rozmowy ws. transferu

Legia Warszawa zdaniem ukraińskich mediów jest zainteresowana Bohdanem Wjunnykiem. Doniesienia potwierdził Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Dziennikarz ujawnił, że trwają rozmowy na temat transferu. Piłkarzem interesuje się także Cracovia.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Nie tylko Legia chce Wjunnyka. Walczy o niego również Cracovia

Legia Warszawa nie zagra w pucharach, przez co sytuacja finansowa nie należy do najlepszych. Mocno wpłynęło to na podejście do transferów. Wojskowi muszą skupić się na bezgotówkowych transakcjach. Niewykluczone, że pozwolą sobie na jeden normalny transfer. Ukraińskie media przekonują, że stołeczny klub jest zainteresowany Bohdanem Wjunnykiem z Lechii Gdańsk.

Lechia spadła z Ekstraklasy, a Wjunnyk złożył prośbę o transfer. Doniesienia zza naszej wschodniej granicy potwierdził Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Dziennikarz dodał, że trwają rozmowy z agentem piłkarza, który jednocześnie jest jego ojcem.

– To prawda, Legia Warszawa jest zainteresowana Bohdanem Wjunnykiem. Rozmawiała z ojcem piłkarza, który jest jego agentem, ale „musi zostać spełnionych kilka czynników”, żeby ten transfer doszedł do skutku. Piłkarz zakomunikował chęć odejścia z Lechii Gdańsk. Wjunnykiem interesuje się też Cracovia – napisał Tomasz Włodarczyk na portalu X.

Wjunnyk jest związany z Lechią Gdańsk od marca 2024 roku, gdy przeniósł się do Polski z Szachtara Donieck. W klubie z Trójmiasta rozegrał łącznie 61 meczów, w których strzelił 10 bramek i zanotował 5 asyst. Jest wyceniany na 0,5 mln euro z kontraktem do 2028 roku.