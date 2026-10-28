Frederiksen zabrał głos po kompromitacji Lecha. Wymowne słowa

Lech Poznań skompromitował się w Pucharze Polski, odpadając w starciu z Siarką Tarnobrzeg (0:1). Na konferencji prasowej Niels Frederiksen wprost powiedział, co myśli o piłkarzach Kolejorza.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech odpadł z Pucharu Polski. Frederiksen mówi wprost

Lech Poznań w miniony weekend odniósł ważne zwycięstwo w Ekstraklasie, wygrywając z Legią Warszawa (2:1). Jednocześnie, biorąc pod uwagę inne wyniki, Kolejorz został liderem tabeli. Nad stołecznym klubem mają już pięć punktów przewagi, a drugiego Górnika Zabrze wyprzedzają o jedno oczko.

W środę (28 października) przyszło im rywalizować na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Niels Frederiksen zdecydował się na duże rotacje w składzie, co skończyło się niespodziewaną porażką. Mistrz Polski odpadł z krajowego pucharu, przegrywając (0:1).

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Na konferencji prasowej Frederiksen nie ukrywał rozczarowania. Wprost powiedział, że piłkarze, których wystawił od początku do gry, powinni byli wygrać to spotkanie. Docenił także Siarkę Tarnobrzeg, chwaląc ich za bardzo dobrą grę i organizację w obronie.

– Dla mnie to oczywiste, że ci zawodnicy, którzy występują na boisku od początku starcia są wystarczająco dobrzy, by wygrać to spotkanie. Nie możemy grać cały czas tym samym składem, ponieważ mamy wiele meczów, mamy trochę kontuzji, ale mamy też piłkarzy, którzy mają dowozić w takich pojedynkach – powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez klubową stronę internetową.

– Gratuluję rywalom awansu, zagrali dobry mecz w obronie, byli dobrze zorganizowani, a my nie stworzyliśmy sobie dużo sytuacji. Nie zmienia to jednak mojego zdania, że zawodnicy, którzy wystąpili od pierwszej minuty, powinni poradzić sobie z przeciwnikiem. Dziś nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Tak się mają te rozgrywki pucharowe, że przegrywasz jedno spotkanie i odpadasz. Jesteśmy zawiedzeni, ale w sobotę mamy kolejny mecz i musimy się odbić – dodał.