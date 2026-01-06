Anglicy zachwyceni Polakiem. Decyzja mogła być tylko jedna

Jakub Stolarczyk rozegrał kapitalny mecz w Championship. Polski bramkarz za swój występ w meczu Leicester - West Brom (2:1) został nagrodzony statuetkę MVP spotkania.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Stolarczyk

Stolarczyk ze świetnym występem za zapleczu Premier League

Jakub Stolarczyk jeszcze sezon występował na poziomie Premier League, gdzie zdążył rozegrać dziesięć meczów. Polski bramkarz spadł jednak wraz z Leicester City do Championship. Tam 25-latek bronił już od początku sezonu. Jego występy były bardzo udane do momentu kontuzji odniesionej w listopadzie.

Stolarczyk między słupki wrócił po czterech meczach przymusowej pauzy. Był to słabszy okres w karierze polskiego bramkarza. Tym bardziej warto docenić jego występ w poniedziałkowym spotkaniu z West Bromem, które Leicester City wygrało 2:1.

– Jakub Stolarczyk odegrał kluczową rolę w zdobyciu punktów, broniąc cztery razy w drugiej połowie. Szczególnie dobra była interwencja po mocnym strzale Isaaca Price’a, który Stolarczyk zdołał wybić na słupek pomimo jakości uderzenia, odbicia od kolana Caleba Okoli i tego, że Polak mógł nie widzieć piłki – tak o występie Polaka napisano w gazecie Leicester Mercury.

– Od powrotu po kontuzji Stolarczyk nie osiągnął być może takiego poziomu skuteczności jak na początku sezonu, ale był to bardzo dobry powrót do formy i pokazanie, jak świetnego bramkarza ma City – dodano. Stolarczyk dodatkowo został wybrany MVP ostatniego spotkania. Jego Leicester cztery punkty do szóstego miejsca, które daje prawo gry w barażach o Premier League.

A MOTM performance for Leicester’s Jakub Stolarczyk last night in their 2-1 win over West Brom 👏#EFL #LCFC pic.twitter.com/TNRbhCCzki — Goalkeeper.com (@goalkeeper_com) January 6, 2026

