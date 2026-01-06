Anglicy zachwyceni Polakiem. Decyzja mogła być tylko jedna

Stolarczyk ze świetnym występem za zapleczu Premier League
Jakub Stolarczyk jeszcze sezon występował na poziomie Premier League, gdzie zdążył rozegrać dziesięć meczów. Polski bramkarz spadł jednak wraz z Leicester City do Championship. Tam 25-latek bronił już od początku sezonu. Jego występy były bardzo udane do momentu kontuzji odniesionej w listopadzie.
Stolarczyk między słupki wrócił po czterech meczach przymusowej pauzy. Był to słabszy okres w karierze polskiego bramkarza. Tym bardziej warto docenić jego występ w poniedziałkowym spotkaniu z West Bromem, które Leicester City wygrało 2:1.
– Jakub Stolarczyk odegrał kluczową rolę w zdobyciu punktów, broniąc cztery razy w drugiej połowie. Szczególnie dobra była interwencja po mocnym strzale Isaaca Price’a, który Stolarczyk zdołał wybić na słupek pomimo jakości uderzenia, odbicia od kolana Caleba Okoli i tego, że Polak mógł nie widzieć piłki – tak o występie Polaka napisano w gazecie Leicester Mercury.
– Od powrotu po kontuzji Stolarczyk nie osiągnął być może takiego poziomu skuteczności jak na początku sezonu, ale był to bardzo dobry powrót do formy i pokazanie, jak świetnego bramkarza ma City – dodano. Stolarczyk dodatkowo został wybrany MVP ostatniego spotkania. Jego Leicester cztery punkty do szóstego miejsca, które daje prawo gry w barażach o Premier League.
