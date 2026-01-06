PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder musi jeszcze poczekać na powrót

Jakub Moder to jeden z największych pechowców w polskiej piłce. 26-letni pomocnik w połowie poprzedniego sezonu przeniósł się z Brighton do Feyenoordu Rotterdam. Tam stał się jednym z liderów holenderskiej drużyny, dla której zdobył cztery bramki oraz zaliczył dwie asysty. Kolejna kampania miała być jeszcze bardziej udana.

Reprezentant Polski w trakcie letnich przygotowań do sezonu nabawił się urazu pleców. Początkowo problem ten nie wydawał się poważny. Feyenoord długo nie potrafił zdiagnozować urazu pomocnika, który ostatecznie wciąż czeka na pierwszy występ w sezonie 2025/2026. Niedawno okazało się, że Moder wrócił do treningów z drużyną. Polak poleciał nawet na zgrupowanie do Hiszpanii.

Po ostatnich doniesieniach można było mieć nadzieję na w miarę szybki powrót 26-latka. Tymczasem trzeba uzbroić się w cierpliwość.

– Jakub Moder jest już częściowo włączony do treningów. Ale to dopiero początkowa faza jego zajęć z zespołem. Jeszcze przez kilka tygodni będzie poza grą – powiedział Robin van Persie dla „De Telegraaf”. Trener Feyenoordu wprost mówi o tym, że przed reprezentantem Polski jeszcze długo droga przed powrotem na boisko.

