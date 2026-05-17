Lech Poznań może stracić swój wielki talent. Rząsa potwierdza

Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł i może szykować się do walki o Ligę Mistrzów. Tomasz Rząsa w rozmowie na kanale "Meczyki" ujawnił plany wobec utalentowanego Wojciecha Mońki. Nie wykluczył jego sprzedaży.

Lech sprzeda Mońkę? Wszystko zależy od oferty

Lech Poznań po pokonaniu Radomiaka Radom zapewnił sobie mistrzostwo Polski już w 33. kolejce Ekstraklasy. Powtórzył zatem wyczyn Legii Warszawa oraz Wisły Kraków, broniąc tytułu w kolejnym sezonie. Teraz przed klubem istotna batalia o awans do Ligi Mistrzów.

Bohaterów tego sukcesu jest wielu, a jednym z nich z pewnością został Wojciech Mońka. Utalentowany stoper na przestrzeni kolejnych miesięcy wywalczył miejsce w pierwszym składzie i utrzymał je do końca kampanii. W Ekstraklasie rozegrał tylko 18 spotkań, ale i tak może zostać obrońcą sezonu, bowiem otrzymał nominację do najlepszej piątki.

Mońka przeżywa znakomity okres, a mecz z Radomiakiem tylko to potwierdził. Co dalej z 19-latkiem? Nie ulega wątpliwościom, że jego postawa generuje poważne zainteresowanie na rynku transferowym. Lech Poznań oczywiście będzie starał się go zatrzymać, ale również nie stanie mu na przeszkodzie, jeśli pojawi się latem bardzo atrakcyjna oferta.

– Chcemy, żeby Wojciech Mońka został na przyszły sezon, żeby pomógł nam w eliminacjach. Natomiast, jeżeli przyjdzie oferta nie do odrzucenia, to klub pochyli się nad nią. (…) Piłkarzy, którzy sprawdzili się w Lechu, będziemy starać się zatrzymać. Nad dalszymi wzmocnieniami pracujemy – przekazał Tomasz Rząsa w rozmowie na kanale „Meczyki”.

Mońka jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na cztery miliony euro, natomiast Lech Poznań spodziewa się, że na jego sprzedaży pobije obecny rekord Ekstraklasy.