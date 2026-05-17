Barcelona w szoku. Flick nie zgadza się na transfer gwiazdy

FC Barcelona przez ostatnie miesiące pracowała nad transferem Alessandro Bastoniego. Z informacji Matteo Moretto wynika, że obrońca oddala się od klubu. Piłkarza w zespole nie chce Hansi Flick.

DPPI Media / alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick postawił weto ws. transferu Bastoniego. Barcelona pod ścianą

FC Barcelona zdobyła drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii, a teraz może skupić się na planowaniu kolejnego sezonu. Latem ma dojść do kilku zmian w kadrze pierwszego zespołu. Panuje przekonanie, że potrzebne są co najmniej trzy transfery. Mówi się o środkowym obrońcy, skrzydłowym oraz napastniku. Niewykluczone, że potrzebny będzie także boczny obrońca i bramkarz.

Od długiego czasu pion sportowy wraz z Deco pracował nad ściągnięciem Alessandro Bastoniego. Okazuje się, że cała praca może pójść na marne, ponieważ Hansi Flick zmienił nastawienie ws. reprezentanta Włoch. Nowe informacje przekazał Matteo Moretto.

Wygląda na to, że Flick ma poważne wątpliwości dot. 26-letniego piłkarza. Bastoni ma finalnie nie być tym piłkarzem, którego potrzebuje drużyna ze względu na szereg niepasujących cech technicznych. Dyrektor sportowy naciska na sfinalizowanie transferu, ale szkoleniowiec Katalończyków nalega, żeby osoby odpowiedzialne za transfery wzięły pod uwagę innych zawodników.

Dodatkowo z doniesień włoskich mediów wynika, że sam Bastoni ma wątpliwości dot. przeprowadzki. Na łamach La Gazzetta dello Sport można było przeczytać, że obrońca po udanej końcówce sezonu skłania się ku pozostaniu w Interze Mediolan. Trzeba będzie poczekać na rozwój wydarzeń. Przypomnijmy, że okno transferowe otwiera się dopiero 1 lipca, a więc za nieco ponad miesiąc.