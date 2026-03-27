Feio może zaliczyć szybki powrót! Chce go klub walczący o utrzymanie

Goncalo Feio raptem kilkanaście dni temu odszedł z Radomiaka Radom, a teraz może wrócić do pracy. Trenerem interesuje się portugalska CD Tondela, o czym donosi serwis "Maisfutebol.iol.pt".

Feio może poprowadzić klub w rodzimej lidze

Goncalo Feio to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w naszej PKO Ekstraklasie, a nawet ogólnie polskiej piłce nożnej, w ostatnich latach. Właściwie trudno powiedzieć o Portugalczyku cokolwiek zapominając o jego „wybrykach” i dość ekscentrycznym stylu bycia. Różnego rodzaju afery związane z jego pracą są liczne, a wszystko zaczęło się jeszcze w Motorze Lublin. Z kolei ostatnio zakończyło się w Radomiaku Radom.

Raptem kilkanaście dni temu bowiem Zieloni poinformowali, że Feio nie będzie już dłużej prowadził zespołu Radomiaka na poziomie PKO Ekstraklasie. To pokłosie skandalu, do którego doszło po jednym z meczów, gdzie Feio był uczestnikiem agresji słownej i werbalnej. Niemniej okazuje się, że dość szybko Portugalczyk zanotować może kolejny klub w swojej dość krótkiej karierze.

Według informacji przekazanych przez serwis „Maisfutebol.iol.pt”, Goncalo Feio znalazł się na celowniku występującej w lidze portugalskiej CD Tondeli. Aktualnie ta ekipa zajmuje 17. miejsc w tabeli i traci do bezpiecznej lokaty dwa punkty. Znany z pracy w Legii Warszawa szkoleniowiec mógłby poprowadzić nowy klub już w najbliższej ligowej kolejce, gdzie jego zespół gra przeciwko Vitorii Guimaraes.

