Chelsea zaskoczyła na rynku. Do Londynu trafia były kapitan Liverpoolu

17:38, 3. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Chelsea

Chelsea stawia na doświadczenie przed startem nowego sezonu. The Blues oficjalnie zakontraktowali Jordana Hendersona, który podpisał dwuletnią umowę i zasili środek pola.

Xabi Alonso
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Henderson wraca do walki o najwyższe cele. Chelsea dopięła transfer

Chelsea potwierdziła kolejny ruch na rynku transferowym. Nowym piłkarzem londyńskiego klubu został Jordan Henderson, który po rozwiązaniu kontraktu z Brentford związał się z The Blues dwuletnią umową. Informację o finalizacji transferu przekazało biuro prasowe klubu.

Sprowadzenie 35-letniego pomocnika nie jest przypadkowe. Nowy szkoleniowiec Chelsea, Xabi Alonso, od początku przygotowań podkreślał, że chce uzupełnić kadrę o zawodników gwarantujących nie tylko jakość piłkarską, ale również charakter i umiejętność przewodzenia zespołowi. Henderson idealnie wpisuje się w ten profil.

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Były kapitan Liverpoolu ma za sobą imponującą karierę. W barwach The Reds sięgnął po najważniejsze trofea, w tym mistrzostwo Anglii. Zaliczył też triumf w Lidze Mistrzów. Jego bogate doświadczenie ma pomóc Chelsea w walce o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich rozgrywkach.

Ostatni sezon reprezentant Anglii spędził w Brentford. W rozgrywkach 2025/26 wystąpił w 34 spotkaniach, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Mimo że do końca jego kontraktu pozostawał jeszcze rok, obie strony doszły do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy, co otworzyło drogę do przeprowadzki do ekipy ze Stamford Bridge.

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