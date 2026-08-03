Barcelona otrzymała propozycję transferu. Napastnik może trafić na Camp Nou

Barcelona wciąż szuka nowego napastnika, a priorytetem pozostaje Julian Alvarez. Jak informuje „SPORT”, kataloński klub otrzymał jednak kolejną okazję. Blaugranie został zaoferowany Darwin Nunez, którego Al-Hilal chce wypożyczyć.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Al-Hilal szuka rozwiązania dla Nuneza

Al-Hilal nie otrzymał satysfakcjonujących ofert za urugwajskiego napastnika i zmienił strategię. Saudyjski klub zamierza teraz wypożyczyć zawodnika do Europy, licząc, że odbuduje swoją wartość przed ewentualnym transferem definitywnym w przyszłym roku. Priorytetem jest znalezienie klubu, który przejmie jak największą część wysokiego wynagrodzenia piłkarza.

Darwin Nunez nie znajduje się już w długoterminowych planach Al-Hilal, choć rozpoczął z zespołem przygotowania do sezonu w Austrii. Działacze mają w najbliższych dniach udać się do Turcji, aby rozmawiać z tamtejszymi klubami. Napastnikiem interesują się również zespoły z Premier League oraz Portugalii. Barcelona została poinformowana o możliwości jego pozyskania, jednak na razie nie rozpoczęła żadnych konkretnych negocjacji.

Jak podaje „SPORT”, Jorge Mendes zaproponował Nuneza władzom Barcelony jako atrakcyjną okazję transferową. Klub nie zamierza jednak zmieniać swoich planów. Priorytetem pozostaje sprowadzenie Juliana Alvareza z Atletico Madryt, a działacze liczą, że sytuacja Argentyńczyka może zmienić się przed końcem okna transferowego.

Wypożyczenie Nuneza byłoby znacznie tańszym rozwiązaniem, ponieważ nie wiązałoby się z wysoką kwotą odstępnego. Mimo to Barcelona na razie ogranicza się jedynie do monitorowania sytuacji reprezentanta Urugwaju. Według źródła klub nie prowadzi rozmów w sprawie transferu i traktuje 27-letniego napastnika wyłącznie jako jedną z alternatyw, gdyby nie udało się zrealizować głównego celu transferowego.