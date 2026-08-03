FC Barcelona nie rezygnuje z wzmocnienia środka defensywy. Na celowniku mistrzów Hiszpanii ponownie znalazł się Aymeric Laporte. Chociaż transfer wciąż komplikuje jedna przeszkoda.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

80 milionów euro za Laporte’a. Barcelona stanęła przed wielkim dylematem

FC Barcelona wraca do rozmów w sprawie Aymerica Laporte’a. Jak informuje El Nacional, kataloński klub zamierza ponownie skontaktować się z otoczeniem reprezentanta Hiszpanii, aby sprawdzić, czy letni transfer wciąż pozostaje realnym scenariuszem. Dla władz Blaugrany wzmocnienie linii obrony pozostaje jednym z najważniejszych celów przed zamknięciem okna transferowego.

Laporte od dawna znajduje się wysoko na liście życzeń trenera Hansiego Flicka. Doświadczony stoper ma profil, którego oczekuje niemiecki szkoleniowiec. Dobrze wyprowadza piłkę, jest lewonożny i dysponuje ogromnym doświadczeniem zdobytym na najwyższym poziomie. Tym samym w Barcelonie wierzą, że bez problemu stworzyłby duet z Pau Cubarsim, z którym dobrze prezentował się już w reprezentacji Hiszpanii.

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Pierwsze rozmowy z przedstawicielami zawodnika odbyły się jeszcze podczas mistrzostw świata. Teraz Barca chce poznać oczekiwania piłkarza oraz sprawdzić, czy byłby gotowy pomóc w doprowadzeniu transferu do skutku. Kluczowe pozostają nie tylko kwestie sportowe, ale także finansowe.

Największym wyzwaniem jest jednak stanowisko obecnego klubu Laporte’a. Według wieści źródła jego pracodawca oczekuje mniej więcej 80 milionów euro za transfer. To zatem dla Barcelony kwota zdecydowanie przekraczająca możliwości, zwłaszcza że klub nadal ostrożnie gospodaruje budżetem.