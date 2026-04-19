Manchester United zarzucił sieć na reprezentanta Portugalii

10:47, 19. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Goncalo Inacio - dowiedział się Ekrem Konur. Klauzula odstępnego 24-letniego stopera wynosi 60 milionów euro.

Na zdjęciu: Michael Carrick

Goncalo Inacio pod lupą Manchesteru United

Manchester United zapowiada aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ekipa Czerwonych Diabłów w ostatnich tygodniach pokazuje się z niezłej strony, a w kolejnej kampanii chce na dobre powalczyć o trofea. Tymczasowy trener zespołu Red Devils – Michael Carrick – najprawdopodobniej otrzyma stały kontrakt i liczy na wzmocnienia składu, kiedy otworzy się rynek transferowy. Priorytetem dla sztabu szkoleniowego ma być przede wszystkim poprawa jakości w formacji defensywnej.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Manchesteru United znajduje się między innymi Goncalo Inacio. 24-letni stoper w swoim kontrakcie ze Sportingiem Lizbona ma klauzulę odstępnego w wysokości 60 milionów euro, choć możliwe jest wynegocjowanie niższej kwoty.

Chrapkę na sprowadzenie środkowego obrońcy mają również Liverpool, FC Barcelona oraz Real Madryt. Tak duża konkurencja w rywalizacji o podpis rozchwytywanego piłkarza może znacząco utrudnić ewentualne negocjacje.

20-krotny reprezentant Portugalii trafił do akademii Sportingu w 2012 roku ze szkółki Almada AC, gdzie stawiał swoje premierowe piłkarskie kroki. Do pierwszej drużyny lizbońskiego giganta awansował w połowie 2020 roku. Mierzący 186 centymetrów defensor w trwającym sezonie rozegrał 40 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 40 milionów euro, a jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.