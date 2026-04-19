Real Madryt wydał 171 mln euro i przeżył rozczarowanie

Real Madryt postawił latem na młodość i wydał ogromne pieniądze na nowe talenty. Jednak jak podkreślają media inwestycja w trzech piłkarzy na razie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Real Madryt zawiedziony postawą trójki młodych graczy

Real Madryt przeznaczył ponad 171 milionów euro na trzech zawodników. Do klubu trafili Dean Huijsen, Alvaro Carreras oraz Franco Mastantuono. Każdy z nich był uznawany za przyszłą gwiazdę zespołu. Mimo dużych oczekiwań żaden z nich nie stał się kluczową postacią. Wszyscy pozostają poza podstawowym składem w najważniejszych momentach. To pokazuje skalę wyzwania przed jakim stoją młodzi piłkarze.

Najlepiej widać to było w meczu z Bayernem Monachium. Spotkanie na Allianz Arena miało ogromne znaczenie dla sezonu. Żaden z trójki nie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Decyzja trenera nie była przypadkowa ani wymuszona rotacją. Był to wyraźny sygnał dotyczący ich obecnej pozycji w zespole. W kluczowym momencie postawiono na bardziej doświadczonych zawodników.

Młodzi piłkarze wciąż mają czas na rozwój i poprawę swojej sytuacji. Mastantuono ma 18 lat, Huijsen 21, a Carreras 23. Klub związał ich kontraktami do co najmniej 2030 roku, co potwierdza długoterminowy plan. Jednocześnie Real Madryt nie słynie z cierpliwości. Wyniki są najważniejsze tu i teraz. Dlatego presja na młodych zawodników rośnie z każdym kolejnym meczem.

Sytuacja młodych zawodników pokazuje realia na najwyższym poziomie. Talent i potencjał to za mało. aby od razu stać się liderem. Potrzebna jest także gotowość do gry pod ogromną presją. Na razie inwestycja Realu nie przynosi efektów w krótkim czasie. Klub liczy jednak na rozwój i przyszłe korzyści.

