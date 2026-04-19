Real Madryt wydał 171 mln euro i przeżył rozczarowanie

19:48, 19. kwietnia 2026
Źródło: Madrid Universal

Real Madryt postawił latem na młodość i wydał ogromne pieniądze na nowe talenty. Jednak jak podkreślają media inwestycja w trzech piłkarzy na razie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Obserwuj nas w
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt zawiedziony postawą trójki młodych graczy

Real Madryt przeznaczył ponad 171 milionów euro na trzech zawodników. Do klubu trafili Dean Huijsen, Alvaro Carreras oraz Franco Mastantuono. Każdy z nich był uznawany za przyszłą gwiazdę zespołu. Mimo dużych oczekiwań żaden z nich nie stał się kluczową postacią. Wszyscy pozostają poza podstawowym składem w najważniejszych momentach. To pokazuje skalę wyzwania przed jakim stoją młodzi piłkarze.

Najlepiej widać to było w meczu z Bayernem Monachium. Spotkanie na Allianz Arena miało ogromne znaczenie dla sezonu. Żaden z trójki nie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Decyzja trenera nie była przypadkowa ani wymuszona rotacją. Był to wyraźny sygnał dotyczący ich obecnej pozycji w zespole. W kluczowym momencie postawiono na bardziej doświadczonych zawodników.

Młodzi piłkarze wciąż mają czas na rozwój i poprawę swojej sytuacji. Mastantuono ma 18 lat, Huijsen 21, a Carreras 23. Klub związał ich kontraktami do co najmniej 2030 roku, co potwierdza długoterminowy plan. Jednocześnie Real Madryt nie słynie z cierpliwości. Wyniki są najważniejsze tu i teraz. Dlatego presja na młodych zawodników rośnie z każdym kolejnym meczem.

Sytuacja młodych zawodników pokazuje realia na najwyższym poziomie. Talent i potencjał to za mało. aby od razu stać się liderem. Potrzebna jest także gotowość do gry pod ogromną presją. Na razie inwestycja Realu nie przynosi efektów w krótkim czasie. Klub liczy jednak na rozwój i przyszłe korzyści.

