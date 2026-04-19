Borussia prowadzi w wyścigu o perspektywicznego obrońcę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Liam Claude Kante bliski przenosin do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund słynie z doskonałego skautingu, sprowadzając w przeszłości m.in. Jadona Sancho, Erlinga Haalanda czy Jude’a Bellinghama. Niemiecki klub pozostaje wierny swojej filozofii, dzięki której inkasuje ogromne przychody. Włodarze z Signal Iduna Park regularnie sięgają po perspektywicznych i utalentowanych zawodników, którzy rozwijają się w ekipie z Zagłębia Ruhry, a następnie są sprzedawani za fortunę. Wszystko wskazuje na to, że wicelider Bundesligi zamierza kontynuować tę strategię również w najbliższych latach.

Jak dowiedział się Fabrizio Romano, Borussia pracuje bowiem nad kolejną transakcją w podobnym stylu. Dortmundczycy są na czele wyścigu o pozyskanie Liama Claude’a Kante. 15-letni chorwacki stoper wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Piłkarza francuskiego pochodzenia obserwują również Bayern Monachium, RB Lipsk, TSG 1899 Hoffenheim oraz włoskie ekipy, jednak to właśnie klub z Signal Iduna Park uchodzi obecnie za faworyta do jego zakontraktowania, mając sporą przewagę nad konkurencją.

Liam Claude Kante aktualnie występuje w barwach Lokomotivy Zagrzeb, gdzie przeszedł przez kolejne szczeble szkolenia i w tym momencie gra w drużynie do lat 17. Jest także młodzieżowym reprezentantem Chorwacji, z powodzeniem występując w kadrze U-16. Rosłemu defensorowi wróży się świetlaną przyszłość, a wiele wskazuje na to, że już wkrótce trafi do akademii Borussii Dortmund, gdzie będzie mógł dalej rozwijać swój potencjał.