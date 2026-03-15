Działacz FC Porto podsumował transfer Pietuszewskiego. Porównał ruch z innymi

Oskar Pietuszewski bardzo dobrze wchodzi do zespołu FC Porto. Szef działu skautingu klubu podsumował ten ruch w rozmowie z serwisem "Record".

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zachwyca w FC Porto

Oskar Pietuszewski bardzo dobrze wszedł do zespołu FC Porto. Młodzieżowy reprezentant Polski zimą przeniósł się do ligi portugalskiej z Jagiellonii Białystok za 10 milionów euro i właściwie z miejsca otrzymał swoje pierwsze szanse na pokazanie umiejętności. W ostatnim czasie 17-letni skrzydłowy może liczyć nawet na miejsce w pierwszym składzie drużyny walczącej o mistrzostwo kraju i doskonale się odpłaca.

Doskonałym przykładem potencjału Pietuszewskiego jest ostatni gol przeciwko Benfice Lizbona. Po takim rajdzie i trafieniu nie można mieć wątpliwości, że FC Porto zrobiło dobry interes. Powiedział o tym szef działu skautingu tego klubu w rozmowie z serwisem „Record”.

– Ostatnio spotkałem się z krytyką dotyczącą kwoty, jaką zapłaciliśmy za Pietuszewskiego, i ostatecznie porównałem ją z wartością zawodników, za których zapłaciły niektóre konkurencyjne kluby. Może i zapłacili trochę mniej, ale ponieśli znacznie wyższe koszty, ponieważ ich występy nie są dobre – powiedział Paulo Araujo, szef działu skautingu FC Porto, w rozmowie z serwisem Record.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie na koncie dla Jagiellonii Białystok oraz FC Porto rozegrał w sumie 39 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował cztery asysty. W barwach samego klubu z Portugalii ma na koncie osiem występów i dwa trafienia do bramki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-latka na 12 milionów euro.

