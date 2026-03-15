Lamine Yamal wspiera tego kandydata w wyborach FC Barcelony

Lamine Yamal w mediach społecznościowych zamieścił zdjęciem z Joanem Laportą. To jednoznaczny sygnał poparcia dla działacza przed wyborami na prezydenta FC Barcelony.

Lamine Yamal

Lamine Yamal popiera Joana Laportę

FC Barcelona rozpoczęła 15 marca wybory na nowego prezydenta klubu. W grze są tylko dwa nazwiska, są to: Joan Laporta, dotychczasowy prezes klubu oraz Victor Font, który stara się pokrzyżować plany. Nie jest jednak tajemnicą, że to właśnie ten pierwszy działacz jest zdecydowanym faworytem i właściwie konkurencja nie ma szans mu zagrozić. Niemniej do momentu ogłoszenia wyników, wszystko jest możliwe.

Co jednak ważne, Joan Laporta cieszy się sporym poparciem wielu środowisk, w tym szatni Dumy Katalonii. W ostatnim czasie media informowały, że piłkarzy są za dotychczasowym prezydentem i będą na niego głosować. Także wielu innych socios ma takie plany. Za Laportą jest także Lamine Yamal, który w mediach społecznościowych podzielił się zdjęciem z działaczem, dodając serduszka w barwach Barcelony. Według hiszpańskich mediów, jest to jednoznaczny gest wsparcia i poparcia dla Laporty.

Victor Font z kolei w ostatnich dniach przed wyborami starał się zyskać głosy mówiąc m.in. o wielkich transferach, które planuje jako nowy prezydent Dumy Katalonii. Mówił on m.in. o możliwości sprowadzenia Erlinga Haalanda. Wydaje się jednak, że tego typu zapowiedzi były grą polityczną obliczoną na zyskanie poparcia przed wyborami.

