Pietuszewski z niesamowitą akcją! Ośmieszył mistrza świata [WIDEO]

19:58, 8. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Oskar Pietuszewski znalazł się w podstawowym składzie na mecz Benfica - Porto. W 40. minucie 17-latek popisał się cudowną akcją, którą zamknął golem.

Oskar Pietuszewski (SL Benfica - FC Porto)
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (SL Benfica - FC Porto)

Pietuszewski z drugim golem w Porto

W 25. kolejce Liga Portugal doszło do hitowego starcia na Estadio da Luz. Benfica, trzecia drużyna ligowej stawki, podejmowała Porto, a więc lidera rozgrywek. W wyjściowej jedenastce gości znalazło się miejsce dla trzech Polaków. Decyzją Francesco Fariolego w podstawowym składzie wybiegli Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Już w 10. minucie Smoki wyszły na prowadzenie za sprawą trafienia Victora Froholdta. Pół godziny później Porto prowadziło już 2:0. Gabri Veiga posłał kapitalne podanie na wolne pole, a piłkę przejął Pietuszewski.

17-latek ruszył w kierunku bramki, wpadł w pole karne i w efektowny sposób minął Nicolasa Otamendiego. Mistrz świata z 2022 roku został wręcz ośmieszony przez skrzydłowego rywali – Argentyńczyk upadł na murawę, a Pietuszewski pokonał Trubina. W ten sposób wychowanek Jagiellonii Białystok strzelił drugiego gola w tym sezonie w barwach Porto.

