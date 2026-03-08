Pietuszewski z drugim golem w Porto
W 25. kolejce Liga Portugal doszło do hitowego starcia na Estadio da Luz. Benfica, trzecia drużyna ligowej stawki, podejmowała Porto, a więc lidera rozgrywek. W wyjściowej jedenastce gości znalazło się miejsce dla trzech Polaków. Decyzją Francesco Fariolego w podstawowym składzie wybiegli Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.
Już w 10. minucie Smoki wyszły na prowadzenie za sprawą trafienia Victora Froholdta. Pół godziny później Porto prowadziło już 2:0. Gabri Veiga posłał kapitalne podanie na wolne pole, a piłkę przejął Pietuszewski.
17-latek ruszył w kierunku bramki, wpadł w pole karne i w efektowny sposób minął Nicolasa Otamendiego. Mistrz świata z 2022 roku został wręcz ośmieszony przez skrzydłowego rywali – Argentyńczyk upadł na murawę, a Pietuszewski pokonał Trubina. W ten sposób wychowanek Jagiellonii Białystok strzelił drugiego gola w tym sezonie w barwach Porto.