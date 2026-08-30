Bednarek kontuzjowany. Niepokojące słowa trenera Porto

Jan Bednarek nie dokończył meczu Academico Viseu - FC Porto. Reprezentant Polski został zmieniony w przerwie. Francesco Farioli zasugerował, że mógł skręcić kolano. W poniedziałek przejdzie badania.

Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Kolejna kontuzja w FC Porto. Bednarek czeka na wyniki badań

FC Porto imponuje formą na początku sezonu. W pięciu meczach odnieśli komplet zwycięstw, z czego cztery były w ramach rozgrywek ligowych. Co więcej, za każdym razem zachowali czyste konto. W efekcie po 4. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli z kompletem punktów. W sobotę (29 sierpnia) pokonali na wyjeździe Academico Viseu (3:0). Niestety spotkania nie dokończył Jan Bednarek, który został zmieniony w przerwie.

Powodem zmiany była kontuzja, jakiej doznał polski obrońca. W ostatnim czasie Bednarek zmagał się z innym urazem, przez który również nie wyszedł na drugą połowę w starciu z Torreense w Superpucharze Portugalii. Na temat stanu zdrowia piłkarza wypowiedział się Francesco Farioli.

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– Bednarek prawdopodobnie skręcił kolano. Niestety kontuzje to nieodłączny element piłki nożnej. Jako środkowy obrońca jest narażony na kontakt z rywalem. Mamy innych zawodników, którzy mogą go zastąpić, ale kiedy wchodzą na boisko, muszą udowodnić, że są na odpowiednim poziomie – powiedział Francesco Farioli, cytowany przez O Jogo.

Wstępna diagnoza zostanie potwierdzona dopiero w poniedziałek. FC Porto w komunikacie poinformowało, że właśnie wtedy Bednarek przejdzie badania. Poniedziałek to także dzień powrotu do treningów. Po ostatnim zwycięstwie Farioli dał zawodnikom wolną niedzielę.

– Jan Bednarek został zmieniony zachowawczo. W poniedziałek przejdzie badania, kiedy drużyna wróci do treningów – brzmi komunikat FC Porto.