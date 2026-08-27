Kiwior wychwalany w Portugalii. Zachwyty nad piłkarzem Porto

13:32, 27. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Record

Jakub Kiwior zasłużył na wielkie słowa uznania za bardzo dobry start w nowym sezonie. Stał się prawdziwą skałą FC Porto i dodatkowym zagrożeniem w ofensywie. Dziennik Record nie szczędzi mu pochwał.

Jakub Kiwior
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Victor Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Portugalia zachwycona Kiwiorem! „To wisienka na torcie”

FC Porto ma za sobą już trzy mecze nowego sezonu. Mistrz Portugalii zdobył w nich komplet punktów, a na dodatek w każdym ze spotkań zachował czyste konto. Obrońca tytułu zajmuje 1. miejsce w tabeli, a podobnie jak w poprzedniej kampanii o jego sile stanowią polscy piłkarze. Tym razem muszą sobie radzić bez Oskara Pietuszewskiego, który walczy z kontuzją. Regularnie grają za to Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

Na szczególne pochwały zasłużył przede wszystkim Jakub Kiwior. Portugalczycy nie szczędzili mu pozytywnych wypowiedzi w artykule poświęconym właśnie reprezentantowi Polski. Na łamach dziennika Record możemy przeczytać, że 26-latek to wisienka na torcie w składzie FC Porto.

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Kiwior to wisienka na torcie „Smoków”. Ma wszystkie zalety obrońcy. Jest bezlitosny w pojedynkach, ma doskonałe wyczucie czasu, wzorowo ustawia się na boisku oraz ma inteligencję w ocenie sytuacji boiskowych – czytamy na łamach dziennika Record.

Kiedy przejmuje piłkę, stanowi zagrożenie – wychwala reprezentanta Polski tamtejsza prasa.

Co ciekawe, Kiwior w tym sezonie strzelił dwie bramki. Niestety, ale za każdym razem sędzia był zmuszony anulować jego trafienia. W efekcie polski obrońca nadal czeka na premierowego gola w barwach Smoków. Do tej pory łącznie zagrał w 47 meczach, w których zanotował dwie asysty.

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