Michał Żuk strzelił gola dla Hiszpanii! Wymarzony debiut [WIDEO]

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Michał Żuk

Udany debiut Żuka w młodzieżówce Hiszpanii

Michał Żuk urodził się w Hiszpanii, ale jego rodzice pochodzą z Polski. Nastolatek karierę piłkarską rozpoczynał w szkółce FC Barcelony, skąd w 2022 roku przeniósł się do akademii Pogoni Szczecin. Spędził tam jednak tylko jeden sezon i szybko wrócił do Katalonii, gdzie szkoli się do dziś. Obecnie jest związany z drużyną Blaugrany do lat 19. Z Hiszpanią związał się także na poziomie międzynarodowym, wybierając grę w młodzieżówkach La Furia Roja.

Młody piłkarz posiadający podwójne obywatelstwo otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii do lat 18. Już w debiucie przeciwko Arabii Saudyjskiej wpisał się na listę strzelców. Jego zespół pokonał rówieśników z Bliskiego Wschodu (2:1). Było to pierwsze spotkanie w turnieju.

💥 ¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!



¡Qué pared se ha tirado Michal Zuk con Enzo Alves!



🆚 España 𝟭-𝟬 Arabia Saudí | 43'



📺 https://t.co/hMYSh5a3gS#NuestraBase | #SUB18 pic.twitter.com/2DFTRwO268 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 25, 2026

Żuk i spółka rozegrają jeszcze dwa mecze. Młoda drużyna Hiszpanii zmierzy się z Uzbekistanem oraz Urugwajem. Niewykluczone, że 17-latek ponownie znajdzie się w wyjściowej jedenastce. Na pewno zapracował na to pierwszym występem, gdzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. PZPN może żałować, że jak dotąd nie przekonali młodego zawodnika do gry w Biało-Czerwonych barwach.