Michał Żuk strzelił gola dla Hiszpanii! Wymarzony debiut [WIDEO]

17:53, 26. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Michał Żuk otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii do lat 18. Młody polski piłkarz zadebiutował przeciwko Arabii Saudyjskiej. W pierwszym meczu od razu strzelił gola.

Michał Żuk
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Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Michał Żuk

Udany debiut Żuka w młodzieżówce Hiszpanii

Michał Żuk urodził się w Hiszpanii, ale jego rodzice pochodzą z Polski. Nastolatek karierę piłkarską rozpoczynał w szkółce FC Barcelony, skąd w 2022 roku przeniósł się do akademii Pogoni Szczecin. Spędził tam jednak tylko jeden sezon i szybko wrócił do Katalonii, gdzie szkoli się do dziś. Obecnie jest związany z drużyną Blaugrany do lat 19. Z Hiszpanią związał się także na poziomie międzynarodowym, wybierając grę w młodzieżówkach La Furia Roja.

Młody piłkarz posiadający podwójne obywatelstwo otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii do lat 18. Już w debiucie przeciwko Arabii Saudyjskiej wpisał się na listę strzelców. Jego zespół pokonał rówieśników z Bliskiego Wschodu (2:1). Było to pierwsze spotkanie w turnieju.

Żuk i spółka rozegrają jeszcze dwa mecze. Młoda drużyna Hiszpanii zmierzy się z Uzbekistanem oraz Urugwajem. Niewykluczone, że 17-latek ponownie znajdzie się w wyjściowej jedenastce. Na pewno zapracował na to pierwszym występem, gdzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. PZPN może żałować, że jak dotąd nie przekonali młodego zawodnika do gry w Biało-Czerwonych barwach.

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