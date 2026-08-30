Real Madryt – Malaga: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (30.08.2026)

Real Madryt ma przed sobą trzecie spotkanie w rozgrywkach La Liga. Jose Mourinho i spółka zmierzą się z Malagą. Początek rywalizacji w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real - Malaga.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real – Malaga: gdzie oglądać?

Real Madryt podczas pierwszej kadencji Jose Mourinho odniósł aż czternaście zwycięstw z rzędu w rozgrywkach La Liga. Z całą pewnością Portugalczyk chciałby powtórzyć ten wynik lub co najmniej się do niego zbliżyć. Na ten moment Królewscy mają na swoim koncie dwie wygrane w dwóch spotkaniach. Na starcie sezonu wygrywali z Espanyolem oraz Realem Sociedad. Szczególnie ten drugi mecz mógł cieszyć kibiców, ponieważ wygrali aż (4:1).

Malaga, czyli ich niedzielny rywal to beniaminek La Liga. W dwóch pierwszych meczach tego sezonu zdobyli tylko jeden punkt. Na początek przegrali z Atletico Madryt (0:2). Natomiast kilka dni temu podzielili się punktami z innym beniaminkiem – Deportivo La Coruna (1:1).

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Real – Malaga: transmisja TV

Mecz Real Madryt – Malaga zostanie rozegrany w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00 na Estadio Santiago Bernabeu. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport 2 oraz Canal+ Sport 6.

Real – Malaga: transmisja online

Transmisja online meczu Real – Malaga zostanie udostępniona w serwisie Canal+ online. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć za darmo w STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem GOAL, postawić dowolny zakład za 2 zł, a dostęp zostanie odblokowany w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Malaga? Transmisja meczu Real – Malaga będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz Canal+ Sport 6, a także w internecie w usługach Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Malaga? Mecz Real Madryt – Malaga odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.

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