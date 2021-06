Reprezentacja Polski na Euro 2020 rozpocznie grę 14 czerwca o godzinie 18:00. Jej pierwszym rywalem będzie Słowacja. Biało-czerwoni zagrają w grupie E, w której jej przeciwnikami są także Hiszpania i Szwecja. Przed państwem grupa Polski na Euro 2020!

Euro 2020: kiedy grają Polacy?

Polska – Słowacja będzie pierwszym spotkaniem Biało-czerwonych podczas Euro 2020. Stadion Kriestowskij w Sankt Petersburgu będzie pierwszą areną, na której reprezentacja Polski rozegra swoje spotkanie. Będzie to miało miejsce w poniedziałek 14 czerwca o godzinie 18:00. Paulo Sousa i jego piłkarze wrócą na ten obiekt 23 czerwca na mecz Szwecja – Polska. 19 czerwca będziemy z kolei oglądać spotkanie Hiszpania – Polska, które odbędzie się na Estadio La Cartuja w Sewilli.

Grupa E: rywale Polaków

Reprezentacja Słowacji

Słowacy są skazywani na pożarcie w grupie E. Czy słusznie? Jest to drużyna, która do tej pory dwukrotnie grała na wielkich turniejach i dwukrotnie wyszła z grupy. Do Euro 2020 awansowała dopiero z baraży. Słowaków prowadzi od niedawna Stefan Tarković. Ich największą gwiazdą jest Marek Hamsik.

Reprezentacja Hiszpanii

Hiszpanie od zawsze są wskazywani w roli faworytów każdego turnieju. Nie inaczej jest obecnie, choć Luis Enrique zaskoczył powołaniami i Sergio Ramos nie znalazł się w jego kadrze. Co ciekawe, Real Madryt nie ma ani jednego swojego zawodnika w zespole La Furia Roja. Tuż przed turniejem w hiszpańskiej kadrze pojawił się koronawirus. Pierwszy zachorował kapitan zespołu Sergio Busquets, który nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać z Polską. Reprezentacja Hiszpanii nie powinna mieć jednak problemów, aby wyjść z grupy.

Reprezentacja Szwecji

Szwedzi to bardzo zorganizowany zespół, z którym Polska zawsze ma problemy. Bezpośrednio przed Euro trudno wskazać faworyta tego spotkania. Obie drużyny mają swoje problemy. Kilka tygodni przed Euro ze składu Skandynawów wypadł Zlatan Ibrahimović, a ostatnio w szwedzkiej kadrze pojawił się koronariwus. Reprezentacja Polski też jednak miała swoje problemy. Przez kontuzje z Euro 2020 wypadli Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik.

Euro 2020: grupa Polaków – kto faworytem?

Największym faworytem bukmacherów do wyjścia z grupy E jest reprezentacja Hiszpanii. W PZBuk zakłady bukmacherskie na wyjście z grupy drużyny Luisa Enrique to zaledwie 1.02. Po prostu pewniak. Bukmacherzy są również przekonani, że drużyna z Półwyspu Iberyjskiego zakończy rywalizację w grupie na pierwszym miejscu (kurs 1.33 w PZBuk).

W walce o awans bardzo podobnie oceniane są szanse reprezentacji Polski i Szwecji. Zdecydowanie najmniejsze szanse daje się Słowakom. Kurs na ich awans wynosi aktualnie 2.45.

Euro 2020 Grupa E – kto wyjdzie z grupy PZBuk 1.02 HISZPANIA Sprawdź! PZBuk 1.47 POLSKA Sprawdź! PZBuk 1.50 SZWECJA Sprawdź! PZBuk 2.45 SŁOWACJA Sprawdź! Kursy aktualne na 11.06.2021 16:56





