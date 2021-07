Według doniesień Sky Sports, Gareth Southgate zaskoczy składem, jaki rozpocznie sobotnie spotkanie z Ukrainą. W wyjściowej jedenastce ma znaleźć się miejsce dla Jadona Sancho oraz wracającego z kwarantanny Masona Mounta.

W ćwierćfinałowym meczu Anglii z Ukrainą może wystąpić kilku graczy, którzy ostatnio nie znajdowali się w wyjściowym składzie

Kontuzjowanego Bukayo Sakę ma zastąpić Jadon Sancho, a do jedenastki wskoczyć ma także Mason Mount

Gareth Southgate szykuje roszady w wyjściowym składzie

Według Sky Sports, w wyjściowej jedenastce reprezentacji Anglii na mecz z Ukrainą może znaleźć się miejsce dla kilku nowych twarzy. Oczekuje się, że do składu powróci Mason Mount, który opuścił dwa ostatnie spotkania w wyniku przymusowej kwarantanny. Wraz z Benem Chilwellem mieli kontakt z Billym Gilmourem po meczu ze Szkocją (0:0), a u pomocnika wypożyczonego niedawno do Norwich zdiagnozowano Covid-19. Teraz, jednak, Southgate może już skorzystać z Mounta, który wcześniej miał u selekcjonera pewny plac. Od środy wraz z Chilwellem powrócili do treningów z drużyną.

Ze świetnej strony w meczach z Czechami i Niemcami pokazał się młodziutki Bukayo Saka. 19-latek doznał jednak kontuzji w trakcie piątkowego treningu i jego występ w sobotę stoi pod dużym znakiem zapytania. Jego miejsce ma zająć, marginalizowany dotychczas przez selekcjonera, Jadon Sancho.

Niejasna pozostaje też sytuacja Phila Fodena i Jacka Grealisha. W teorii zawodnik Manchesteru City również mógłby zastąpić Sakę na prawym skrzydle, więc Southgate będzie musiał zadecydować pomiędzy nim, a Sancho. Pomocnik Aston Villi, zaś, zanotował dwa fantastyczne wejścia z ławki w ostatnich meczach, po których zanotował dwie kluczowe asysty. Trudno jednak powiedzieć, kogo 25-latek mógłby zastąpić w wyjściowej jedenastce. Najpoważniejszym rywalem Grealisha będzie zapewne wracający do reprezentacji Mount.

Selekcjoner Synów Albionu prawdopodobnie powróci do ustawienia z czterema obrońcami, co przywróci jedno miejsce w formacjach ofensywnych. Jednocześnie Southgate potwierdził na konferencji, że nie zamierza zatrzymywać na ławce zawodników, którym brakuje jednej żółtej kartki od zawieszenia na ewentualne starcie półfinałowe. Taką absencją zagrożeni są Harry Maguire, Kalvin Phillips, Declan Rice oraz Foden.

Początek ćwierćfinałowego starcia na Stadio Olimpico zaplanowany jest na godzinę 21:00.

Ukraina Anglia 8.30 4.35 1.47 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. lipca 2021 10:52 .