Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Mołdawią w swoim siódmym meczu eliminacji do Euro 2024. Po spotkaniu głos na antenie TVP Sport zabrał selekcjoner Michał Probierz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski zaledwie zremisowała 1:1 z Mołdawią

Biało-czerwoni muszą się oglądać na Czechów, jeśli chcą wywalczyć awans bezpośredni

Michał Probierz nie ma zamiaru się załamywać

Polska 1:1 Mołdawia. Michał Probierz się nie załamuje

Polacy nie wykorzystali szansy i po remisie 1:1 z Mołdawią znów losy awansu na Euro 2024 zależą od rywali Biało-czerwonych. Kwalifikacja na turniej wyraźnie się oddaliła. Jednak selekcjoner Michał Probierz nie ma zamiaru rozpaczać.

– Taka jest piłka. To jest właśnie moment, w którym trzeba ten zespół wesprzeć i budowa zespołu jest na takim etapie, że trzeba stanąć za nimi i pochwalić za determinację. Uważam, że do ostatniej minuty walczyliśmy, żeby ten mecz wygrać, jak tylko można. Brakowało tylko tej kropki nad “i” – mówił Michał Probierz.

– W momencie, jak obejmowałem to stanowisko, wiedziałem, że takie mogą być trudności i trzeba to przyjąć i walczyć do ostatniego momentu, jak się da – skomentował selekcjoner.

