Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Polska wygrała baraże i uzyskała awans na Euro 2024

Zbigniew Boniek skomentował naszych grupowych rywali.

Były prezes PZPN-u wspomniał dobre dla Biało-Czerwonych Mistrzostwa Europy

Euro 2024. Boniek nawiązał do pamiętnego turnieju

We wtorek w Cardiff Polska pokonała Walię w finale baraży i wywalczyła awansowała na Euro 2024. Biało-Czerwoni już wcześniej wiedzieli, że jeżeli wygrają decydujące starcie, to trafią do grupy D. Na podopiecznych Michała Probierza czekały już Francja, Holandia i Austria.

Zbigniew Boniek był gościem programu Meczyki.pl. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wypowiedział się na temat rywali naszej kadry:

– Mamy grupę ciężką, grupę dobrą, grupę, z której można wyjść. Nie zapomnijmy, że z grupy wychodzi się nie tylko z pierwszego i drugiego miejsca, ale można wyjść i z trzeciego miejsca. Z Austrią za Brzęczka zdobyliśmy cztery punkty. To drużyna solidna, z zawodnikami z Bundesligi, która gra schematyczną piłkę. Nie jesteśmy na straconej pozycji – zaczął Boniek.

– Nie wiem, jak Holandia będzie wyglądała w czerwcu. Ale nie wydaje mi się, żeby dzisiaj była ekipą o nieprawdopodobnie wysokiej jakości. Nie zapomnijmy, że w 2016 roku w grupie mieliśmy Niemcy, bardzo mocny zespół, Ukrainę, zawsze niebezpieczną, i Irlandię Północną. Ich też można porównać do naszych obecnych przeciwników. Trzeba walczyć, trzeba grać – dodał były trener reprezentacji Polski w rozmowie z Meczyki.pl.