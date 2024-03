IMAGO / Darren Staples Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski po ograniu Walii zameldowała się na EURO 2024

Robert Lewandowski tym razem nie błyszczał, ale wykonał pracę na rzecz zespołu

Według Jacka Ziobera kapitan poświęcił się dla drużyny narodowej

Ziober do krytyków Lewandowskiego: Nie bierzcie się za klawiaturę

W spotkaniu Walia – Polska nie obejrzeliśmy żadnego gola i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych, w którym na szczęście lepsi okazali się Biało-Czerwoni.

47-krotny reprezentant kraju Jacek Ziober w rozmowie z Dariuszem Kosińskim na łamach “Przeglądu Sportowego Onet” pochwalił Roberta Lewandowskiego, który pomimo niewielu sytuacji bramkowych wykonał pracę na rzecz zespołu.

– Teraz jeszcze jedna rzecz dla wszystkich krytyków Roberta Lewandowskiego. Takiej pracy, jaką dzisiaj wykonał dla zespołu, nie widziałem dawno. Nie widziałem, żeby ktoś tak poświęcił swoją grę, by zespół funkcjonował – powiedział Jacek Ziober.

– Robert przytrzymał piłkę, nie pchał akcji do przodu na siłę, wiedział, kiedy odegrać. Przyjął, oddał. Po prostu był tam, gdzie trzeba. Naprawdę czapki z głów. Jeżeli ktoś chce krytykować Roberta, to najlepiej niech się nie bierze za klawiaturę. On się poświęcił. On wiedział, co robi. Naprawdę, duża klasa – dodał.