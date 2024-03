IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder nie znalazł się w kadrze na mecz z Walią

Do całej sytuacji odniósł się Michał Probierz

Selekcjoner raczej oszczędnie podszedł do tematu

Michał Probierz krótko skomentował odstawienie Jakuba Modera

Reprezentacja Polski pokonała Walię i awansowała na Euro 2024. Jednak na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem spotkania w mediach wybuchła mała burza. Wszystko przez decyzję Michała Probierza, który zdecydował się odstawić na bok Jakuba Modera.

Selekcjoner Biało-czerwonych odniósł się do tej sytuacji na kanale Meczyki.pl. Michał Probierz raczej nie miał ochoty długo się tłumaczyć ze swojej decyzji, dość szybko zamykając temat.

– Ma prawo być rozczarowany. Nie byłoby to dobre, gdyby nie był. Ale kluczowe jest to, że trzeba szanować decyzję. […] Bardzo cenię Jakuba Modera. Cieszę się, że wraca do zdrowia i zawsze rozmawiam z piłkarzami, ale nie będę upubliczniał treści. Kuba to wie i rozumie – powiedział selekcjoner.