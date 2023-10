Reprezentacja Polski jest już po siedmiu meczach eliminacji do Euro 2024. Na ten moment Biało-czerwoni mają na koncie 10 punktów i zajmują 3. miejsce w grupie E za Czechami i Albanią.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski rywalizuje w eliminacjach do Euro 2024

Polacy w grupie mierzą się z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi

Prezentujemy sytuację po siedmiu meczach Biało-czerwonych

El. Euro 2024. Sytuacja w grupie reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski powoli kończy zmagania w grupie E eliminacji do Euro 2024. Polacy rywalizują z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Przed rozpoczęciem kwalifikacji wydawało się, że będzie to dość łatwe zadanie. Jednak Biało-czerwoni nie radzą sobie najlepiej nawet ze zdecydowanie niżej notowanymi rywalami, przez co ich sytuacja w kontekście bezpośredniego awansu jest dość skomplikowana.

Eliminacje Euro 2024: tabela grupy E

zespół mecze zwycięstwa remisy porażki bramki punkty 1. Albania 6 4 1 1 11:3 13 2. Czechy 6 3 0 3 8:5 11 3. Polska 7 2 2 1 9:9 10 4. Mołdawia 6 2 2 1 6:6 9 5. Wyspy Owcze 7 0 1 5 2:13 1

