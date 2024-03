Action Plus Sports Images / Alamy, PressFocus/ Tomasz Kudala Na zdjęciu: Wojciech Kowalczyk, Walia - Polska

Polska dzięki wygranym barażom uzyskała awans na Euro 2024

Wcześniej Biało-Czerwoni zaliczyli wybitnie nieudane eliminacje do turnieju

Wojciech Kowalczyk skrytykował postawę kadry i możliwości otrzymania przez nią premii

Euro 2024. Kowalczyk radzi piłkarzom polskiej kadry

– Piłkarze reprezentacji Polski mają otrzymać dziesięć milionów złotych za awans na Euro 2024. Panowie, bądźcie poważni – zrzeknijcie się tych pieniędzy – tak Wojciech Kowalczyk rozpoczął swój tradycyjny piątkowy felieton na Weszło.com. Były zawodnik kadry narodowej, który może pochwalić się między innymi srebrnym medalem Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, wyraźnie nie jest zadowolony z tego pomysłu.

W eliminacjach do Euro 2024 Polacy rozczarowali i zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie E. Biało-Czerwoni wygrali tylko trzy mecze. Dwukrotnie pokonali Wyspy Owcze i zwyciężyli w domowym starciu z Albanią. Z kolei w barażach okazali się lepsi od Estonii i Walii.

– Przecież powinni mieć świadomość, że nie zasłużyli nawet na złotówkę (oprócz Szczęsnego, ten swoją działkę powinien sobie zostawić). Ha, oni to z pewnością wiedzą – mówią, że się kompromitowali, że eliminacje były do dupy, nie do przyjęcia i tak dalej. To ich słowa: Lewandowskiego czy Szczęsnego właśnie – kontynuuje Kowalczyk.

Ekspert postanowił także wystosować radę do naszych reprezentantów. – Nie bierzcie tej kasy. Nie zbiedniejecie, a dostaniecie kibicowskiego kopa, naprawicie atmosferę wokół reprezentacji. Drogie auto będziecie mieć w garażu i z tą premią, i bez niej.

