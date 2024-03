IMAGO / Sebstian Frej / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Zbigniew Boniek i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie krył zadowolenia z awansu na Euro 2024

Kapitan reprezentacji Polski chętnie rozmawiał z dziennikarzami

Zbigniew Boniek nie zgodził się z jedną z wypowiedzi “Lewego”

Zbigniew Boniek nie zgadza się z Lewandowskim

Reprezentacja Polski z powodzeniem zakończyła baraże o awans na Euro 2024. Biało-czerwoni najpierw pokonali Estonię 5:1, a następnie po zaciętym boju zwyciężyli w rzutach karnych z Walią.

Po spotkaniu piłkarze nie kryli wielkiej radości. Mimo że Polacy awansowali na turniej jako ostatni, to Robert Lewandowski widzi w tym jakieś pozytywy. Według kapitana reprezentacji Polski może to się okazać lepsze dla drużyny, niż wcześniejsza kwalifikacja po fazie grupowej.

– Do tej pory awansowaliśmy w październiku czy w listopadzie. To powoduje, że nie będziemy mieć takiej długiej przerwy przed turniejem. To może wyjść nam naprawdę na dobre. Na podstawie tego, jak rozwijamy się z każdym zgrupowaniem, można pozytywnie patrzeć w przyszłość – mówił Lewandowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Do tych słów “Lewego” stanowczo odniósł się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie zgodził się z tym, że późniejszy awans może przynieść korzyści. Według niego Polacy powinni “normalnie” zakwalifikować się w listopadzie.

– Nie, absolutnie się pod tym nie podpiszę. 21 drużyn zakwalifikowało się normalnie w listopadzie. Dlatego nie szukałbym dodatkowych pozytywów w awansie w marcu. Jest tylko jeden – naprawiliśmy to, cośmy zepsuli w fazie grupowej eliminacji – powiedział Zbigniew Boniek dla Polsatu Sport.

Reprezentacja Polski awansowała, ale już teraz musi myśleć o Euro 2024. W fazie grupowej Polacy zagrają z Holandią, Francją i Austrią. To bez wątpienia będzie arcytrudne zadanie dla piłkarzy Michała Probierza.