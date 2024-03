Santos otrzyma premię za awans Polski? Jest odpowiedź PZPN-u

W środę w mediach pojawiła się informacja, że Fernando Santos otrzyma premię za awans reprezentacji Polski na EURO 2024. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, postanowił odnieść się do całej sprawy w programie "Odliczamy do EURO" na antenie TVP Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Według medialnych doniesień, Fernando Santos ma otrzymać premię za awans reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy

Łukasz Wachowski został zapytany, czy faktycznie Portugalczyk otrzyma nagrodę pieniężną

Sekretarz generalny PZPN ze względu na poufność nie zdradził szczegółów

Fernando Santos dostanie nagrodę za awans reprezentacji Polski na EURO?

We wtorkowy późny wieczór reprezentacja Polski zagwarantowała sobie udział w tegorocznych mistrzostwach Europy rozgrywanych w Niemczech. “Biało-Czerwoni” dopiero po rzutach karnych okazali się lepsi w Cardiff od Walii (5:4).

Kilka godzin po tym sukcesie media obiegła informacja, że z awansu Polski na turniej może się cieszyć również Fernando Santos. Jak poinformował Kacper Sosnowski z redakcji “Sport.pl”, Portugalczyk za kwalifikację “Biało-Czerwonych” na EURO ma zarobić aż 775 tysięcy złotych. Do całej sprawy odniósł się Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN-u, w programie “Odliczamy do EURO” na kanale TVP Sport.

– Awans to ewidentnie sukces Michała Probierza i naszych zawodników. O kwestiach rozliczeń z poprzednim selekcjonerem nie powinienem mówić. Jest to objęte klauzulami w porozumieniu, które zostało zawarte z trenerem. Proszę mi wierzyć, to trener Probierz partycypuje w tym awansie, jeśli chodzi o kwestie finansowe – mówił Wachowski.

– Nie jestem upoważniony do tego, żeby to komentować. Mamy zawartą obustronną klauzulę poufności. Na tym należałoby poprzestać. Jest szereg warunków w tym porozumieniu, ale kwestia promocji czy awansu jest w żaden sposób w tym obszarze nieistotna – dodał.

Sprawdź także: