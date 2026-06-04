Raków straci czołowego piłkarza? Nadchodzi duża oferta!

PressFocus Na zdjęciu: Bogdan Racovitan

Raków sprzeda lidera defensywy za 2,5 mln euro?

Raków Częstochowa zakończył miniony sezon na czwartym miejscu w ligowej tabeli i będzie reprezentował kraj w europejskich pucharach. Plan minimum zakłada oczywiście awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, gdyż to jedyne rozgrywki, w jakich Medaliki mogą się znaleźć. Zaraz po zakończeniu sezonu podjęto kluczową decyzję dotyczącą funkcji pierwszego trenera – pozostanie nim Dawid Kroczek, który w końcówce sezonu zastąpił zwolnionego Łukasza Tomczyka.

Najbliższe tygodnie w Częstochowie zapowiadają się bardzo pracowicie. Nie chodzi wyłącznie o wzmocnienia, ale również decyzje wobec piłkarzy, którzy mogą odejść. Rudy Galetti twierdzi, że chętny do opuszczenia Ekstraklasy jest Bogdan Racovitan, który dość niedawno przedłużył umowę do połowy 2028 roku. Mimo tego jest otwarty na nowe wyzwania, z kolei Raków nie zamierza zatrzymywać go na siłę i w przypadku konkretnego zainteresowania usiądzie do rozmów.

Rumuński stoper znalazł się na liście życzeń Dynama Kijów. Ukraińcy jeszcze nie złożyli oficjalnej propozycji, ale są gotowi zapłacić za niego 2,5 mln euro. Dziennikarz twierdzi, że Raków mógłby liczyć na maksymalny zarobek w okolicach 3 milionów euro.

🚨🔥 EXCL | Dynamo Kyiv have shown concrete interest in signing Bogdan Racovițan and are ready to submit an offer worth around €2.5m to Raków.



More European clubs remain in the race, with the Romanian CB open to a move and expected to leave this summer for ~€2.5-3m. pic.twitter.com/y0EMkULoeP — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 4, 2026

25-letni Racovitan gra dla Rakowa od stycznia 2022 roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Zaliczył w sumie 118 występów, strzelając sześć goli.