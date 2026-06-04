Hiszpania rozczarowała przed mundialem! Niespodzianka w La Corunii

Reprezentacja Hiszpanii zremisowała z Irakiem (1:1) w meczu towarzyskim przed wylotem na mundial. W zespole gości wystąpiło dwóch zawodników z Ekstraklasy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Irak zaskoczył Hiszpanię

Reprezentacja Hiszpanii w czwartek podejmowała Irak w La Corunii w meczu towarzyskim. Mistrzostwa świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente ma przed turniejem jeszcze zaplanowane spotkanie z Peru.

W fazie grupowej mundialu Hiszpanie zmierzą się z reprezentacjami Republiki Zielonego Przylądka, Arabii Saudyjskiej oraz Urugwaju. Irakijczycy pod wodzą Grahama Arnolda również przygotowują się do wielkiego turnieju, a ich rywalami będą Norwegia, Francja oraz Senegal. W spotkaniu w La Corunii od pierwszych minut wystąpili Amir Al-Ammari z Cracovii oraz Hussein Ali z Pogoni Szczecin.

W 16. minucie gospodarze wyszli z szybką kontrą. Dani Olmo zagrał świetne podanie do Ferrana Torresa, a napastnik Barcelony pewnym wykończeniem dał Hiszpanii prowadzenie.

Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Już w 27. minucie goście doprowadzili do wyrównania. Merchas Doski wykorzystał dogranie od Akama Hashema i pokonał Joana Garcię.

W drugiej połowie obie reprezentacje w Galicji nie zdołały już znaleźć drogi do bramki. Mimo kilku prób i okazji z obu stron, brakowało skuteczności w decydujących momentach. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem, który pozostawił niedosyt zwłaszcza wśród gospodarzy.

Hiszpania – Irak 1:1 (1:1)

1:0 Ferran Torres 16′

1:1 Merchas Doski 27′