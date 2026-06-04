„Nowy Donnarumma” ma przejść do PSG. To będzie darmowa transakcja

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Alessandro Longoni o krok od Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain planuje wzmocnić pozycję bramkarza podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Obecnie trener zespołu Les Parisiens – Luis Enrique – ma do swojej dyspozycji Matveya Safonova, Lucasa Chevaliera oraz Renato Marina. Wiele wskazuje jednak na to, że drugi z wymienionych golkiperów opuści Paryż, gdy tylko otworzy się rynek. 24-letni Francuz nie jest bowiem zadowolony ze swojej roli w drużynie i coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia w poszukiwaniu regularnych występów.

Wygląda na to, że PSG znalazło już potencjalnego następcę Chevaliera. Jak informuje dziennik „L’Equipe”, bardzo blisko przenosin do stolicy Francji jest bowiem Alessandro Longoni. 18-letni włoski bramkarz ma dołączyć do mistrzów Ligue 1 na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego kontrakt z Milanem wkrótce wygaśnie. Mierzący 192 centymetry golkiper jest uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia na swojej pozycji. Nieprzypadkowo bywa porównywany do gwiazdora Manchesteru City – Gianluigiego Donnarummy – który przed laty również zamienił Mediolan na Paryż.

Alessandro Longoni jest wychowankiem wspomnianego Milanu i całą dotychczasową karierę spędził właśnie w strukturach tego zasłużonego klubu. Choć nie miał okazji zadebiutować w pierwszym zespole, eksperci od lat wskazują go jako zawodnika o ogromnym potencjale. W Paris Saint-Germain początkowo pełniłby rolę rezerwowego, aczkolwiek działacze wiążą z nim długoterminowe plany. Na Parc des Princes wierzą, że w przyszłości może stać się jednym z filarów drużyny Les Parisiens i przez wiele lat stanowić o jej sile.