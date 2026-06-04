Lech rusza po reprezentanta Rumunii! Może zastąpić wychowanka

15:14, 4. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Weszło

Lech Poznań jest zainteresowany transferem niejakiego Kevina Ciubotaru, reprezentanta Rumunii, który może kosztować ich 500 tysięcy euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Weszło".

Niels Frederiksen
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lewy obrońca z Rumunii na celowniku Lecha Poznań

Lech Poznań ma za sobą udany sezon 2025/26. Trzeba przyznać, że obrona mistrzowskiego tytułu przez piłkarzy Kolejorza jest sporym osiągnięciem. W ostatnich latach nie było przecież stałym elementem nie tylko wygrywanie przez zespół z Wielkopolski PKO Ekstraklasy, ale i przede wszystkim powtarzanie tego po roku. Dlatego też nie może dziwić, że rosną aspiracje kibiców, którzy jasno wskazują, że chcą walczyć o Ligę Mistrzów.

Wydaje się, że wykupienie Luisa Palmy jest już sygnałem w tym kierunku. Jak się jednak okazuje, kolejne transfery są kwestią czasu. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Lech Poznań interesuje się sprowadzeniem niejakiego Kevina Ciubotaru. Lewy obrońca miałby zastąpić Michała Gurgula, który od jakiegoś czasu łączony jest z odejściem z klubu. Jak przekazano, Rumun jest wysoko na liście życzeń mistrzów Polski, a kwota jego sprowadzenia opiewałaby na około 500 tysięcy euro.

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Kevin Ciubotaru zakończonym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Ten 22-letni lewy obrońca lub wahadłowy na koncie ma m.in. występy w młodzieżowych zespołach Rangersów. Serwis „Transfermarkt” wycenia jednokrotnego reprezentanta Rumunii na 400 tysięcy euro.

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