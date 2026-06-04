Górnik Zabrze szuka wzmocnień. Sięgnie po skrzydłowego z Czarnogóry?!

18:53, 4. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Lorenzo Lepore, Sportitalia

Górnik po wicemistrzostwie Polski szuka nowych twarzy do zespołu. Na celowniku klub miał znaleźć się niejaki Lazar Knezevic, 21-letni skrzydłowy z Czarnogóry, o czym poinformował Lorenzo Lepore z "Sportitalia".

Michal Gasparik
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik obserwuje skrzydłowego z ligi czarnogórskiej

Górnik Zabrze ma za sobą bardzo dobre miesiące. Trzeba wprost przyznać, że Trójkolorowi okazali się największym zaskoczeniem minionych rozgrywek i nie tylko sięgnęli po Puchar Polski, ale przede wszystkim zostali wicemistrzami Polski. To powoduje, że nowy sezon rozpoczną od gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dlatego też już trwają poszukiwania nowych twarzy do zespołu Michala Gasparika.

Według informacji przekazanych przez Lorenzo Lepore z „Sportitalia”, na celowniku Zabrzan znalazł się niejaki Lazar Knezevic, który występuje w zespole OFK Mladost Donja Gorica. 21-letni skrzydłowy rodem z Czarnogóry jest młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. Niemniej trudno przesądzać, czy Górnik zdecyduje się na coś więcej niż tylko obserwowanie tego piłkarza.

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Lazar Knezevic w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dziewięć asyst. Te liczby wskazują na dobrą formę i spore umiejętności młodego gracza, ale trudno dyskutować o poziomie ligi czarnogórskiej, która z pewnością jest wiele kroków za naszą PKO Ekstraklasą. Serwis „Transfermarkt” wycenia ofensywnego gracza obecnie na 100 tysięcy euro.

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