Pogoń odrzuciła dwie oferty za swoich graczy. Nie poszło o pieniądze

Pogoń Szczecin odrzuciła oferty za Leo Borgesa i Dimitriosa Keramitsisa, które do klubu wpłynęły od Maccabi Tel Awiw. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń nie chce robić interesów z Izraelczykami

Pogoń Szczecin ma za sobą bardzo trudny i wymagający sezon. Właściwie długo wydawało się, że Portowcy mogą być zamieszani w walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Finalnie jednak dość spokojnie udało się zapewnić ligowy byt, a dobra końcówka sezonu jest optymistycznym prognostykiem przed nowymi rozgrywkami.

Niemniej z całą pewnością zmian w klubie i kadrze będzie sporo. Jedne z nich już mogły mieć miejsce, ale zostały odrzucone. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z kanału „Meczyki.pl”, Pogoń Szczecin otrzymała oferty za Leo Borgesa i Dimitriosa Keramitsisa od Maccabi Tel Awiw. Klub zdecydował się je odrzucić, ale nie chodzi o kwestie finansowe czy sportowe. Z Izraelczykami rozmów nie chciał podejmować Alex Haditaghi, a to wszystko ze względu na działania militarne w Strefie Gazy i na całym Bliskim Wschodzie. Taka postawa nie może dziwić, w przeszłości właściciel Portowców wielokrotnie krytykował postępowanie wojsk i sojuszników państwa spod znaku Gwiazdy Dawida.

Dimitrios Keramitsis w minionych rozgrywkach rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. 21-letni Grek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na dwa miliony euro. Z kolei Leo Borges na koncie ma 21 występów o jedno ostatnie podanie. Jego wycena to milion euro.

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