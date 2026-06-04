Francja przegrywa tuż przed MŚ! Porażka z finalistą mundialu

23:09, 4. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Francja - Wybrzeże Kości Słoniowej to spotkanie towarzyskie przed MŚ 2026. W pojedynku dwóch finalistów mundialu lepsi okazali się goście.

Kylian Mbappe
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja z domową porażką

Mecz Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej zaplanowano na Stade de la Beaujoire w Nantes. Faworytami tego pojedynku byli oczywiście gospodarze, który do pojedynku z Iworyjczykami przystąpili w wyjątkowo silnym składzie. Miejsce w wyjściowej jedenastce znaleźli tacy piłkarze, jak Michael Olise, Rayan Cherki czy Kylian Mbappe.

Gwiazdor Realu Madryt już w 7. minucie miał okazję na gola, jednak Yahia Fofana popisał się świetną paradą. Goście dopiero w 42. minucie zatrudnili Mike’a Maignana – bramkarz Trójkolorowych zatrzymał Simona Adingrę. A trzy minuty później Les Bleus wyszli na prowadzenie za sprawą efektownej akcji Rayana Cherkiego, który znakomicie przymierzył przy słupku.

Ekipa Les Éléphants wyrównała niedługo po zmianie stron. W 53. minucie Nicolas Pepe popisał się znakomitym podanie na wolne pole, a Guela Doue uciekł obrońcom i wygrał pojedynek sam na sam z Maignanem. Na kolejne trafienie czekaliśmy ponad pół godziny. Doue, strzelec gola wyrównującego, po szybkiej akcji posłał świetne podanie w kierunku Amada Diallo, a ten zamknął dogranie strzałem bez przyjęcia i umieścił futbolówkę w siatce.

Iworyjczycy trzymali korzystny wynik i wygrali w Nantes 2:1. Kylian Mbappe i Michael Olise, a więc kluczowi zawodnicy w drużynie Didiera Deschampsa, spędzili na boisku tylko 45 minut.

Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej 1:2 (1:0)

Cherki 45′ – Guela Doue 53′, Diallo 84′

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