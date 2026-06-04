FC Barcelona może sprzedać pomocnika. Nastąpił zwrot akcji

22:03, 4. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona może rozważyć sprzedaż Marca Casado. Choć AS Monaco rozważało transfer pomocnika, to francuski klub wycofał się z wyścigu - donosi "Mundo Deportivo".

Hansi Flick
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

AS Monaco odpuszcza transfer Marca Casado

FC Barcelona w letnim oknie transferowym pożegna się z Ansu Fatim, który przeniesie się do AS Monaco za około 11 milionów euro. Francuski klub był także zainteresowany innym piłkarzem Dumy Katalonii – Markiem Casado. Pomocnik nie znajduje się w planach Hansiego Flicka na przyszły sezon, dlatego wszystko wskazuje na to, że opuści Camp Nou.

Klub z Katalonii liczy na sprzedaż wychowanka La Masii, by uporządkować sytuację kadrową oraz zasilić budżet transferowy. Według informacji „Mundo Deportivo”, Monaco wycofało się z rywalizacji o hiszpańskiego pomocnika. Powody decyzji nie zostały ujawnione, jednak wiele wskazuje na to, że kluczową rolę mogły odegrać kwestie finansowe.

22-letni pomocnik nadal wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Jego usługami interesują się kluby z Premier League oraz Bundesligi. W przeszłości nazwisko Casado pojawiało się również w kontekście Atletico Madryt. Co ciekawe, otrzymywał także oferty z Arabii Saudyjskiej, choć ten kierunek został odrzucony przez samego zawodnika.

W minionym sezonie Casado rozegrał 34 spotkania w barwach katalońskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 20 milionów euro. Wychowanek Barcelony ma także na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Hiszpanii.

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